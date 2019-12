Greenpeace gelooft niet in de ‘mooie woorden’ van Schiphol en komt vandaag in actie

‘Elke nacht moeten de ramen dicht en de oordoppen in’

Cor Mastwijk (60), zelfstandig ondernemer, woont in Vinkeveen

Hij ketende zich in november vast aan de dienstauto van minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en waterstaat. En ook vandaag op Schiphol komt Cor Mastwijk namens Extinction Rebellion in actie tegen de groei van het aantal vluchten. Hoe precies? “Dat blijft nog even geheim, maar het wordt zeker spectaculair. En vreedzaam, natuurlijk.”

Mastwijk heeft geen keus, zegt hij. “Ik woon op de mooiste plek van de wereld, maar sinds een jaar of vier is het de hel op aarde geworden, doordat er steeds meer vliegtuigen overvliegen.” In de zomermaanden is de geluidsoverlast volgens hem het ergste. “Vanaf vijf uur ’s ochtends beginnen ze. ’s Nachts moeten de ramen dicht en de oordoppen in tegen het lawaai van de nachtvluchten.”

Schiphol beloofde vorige week dat de luchthaven zich wil houden aan de klimaatdoelstellingen van Parijs, maar voor Mastwijk verandert dit niets. “Het zijn alleen maar mooie woorden. Ondertussen komen er nog 40.000 vluchten bij, dat kan gewoon niet. De natuur lijdt eronder. Krimp is de enige optie.”

Vier jaar geleden is Mastwijk zelf gestopt met vliegen. Hij merkt dat de mensen om hem heen zich nu een beetje generen als ze het vliegtuig nemen. “Vrienden van mij gaan naar Nieuw-Zeeland, dat is hun droomreis. Daar durven ze dan bijna niet meer met mij over te praten.” Maar Mastwijk wil mensen niet verbieden om te vliegen. “We moeten elkaar niet persoonlijk aanvallen, maar het moet voorbij zijn met de mentaliteit van ‘alles moet maar kunnen’.” Hij hoopt dat mensen zich gaan afvragen of vliegen altijd echt nodig is. “We moeten wat slikken, anders houdt het straks op.”