Gratis scholing leidt tot onrust onder werkgevers

Het is het onderwerp van gesprek bij deskundigen in het arbeidsrecht. Op 1 augustus treedt een nieuwe wet in werking, een Nederlandse uitwerking van een Europese richtlijn die is bedoeld om de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren.

De meest ingrijpende verandering, eentje waarvan experts denken dat die voor gedoe kan zorgen, is dat alle (volgens de wet of cao) verplichte scholing om een functie goed uit te kunnen voeren vanaf 1 augustus volledig door de werkgever betaald moet worden. Omdat er geen duidelijke definitie bij staat, kan dat gaan over een eendaagse cursus maar ook over een opleiding van drie jaar.

Dat zorgt voor onrust. Want nu is voor lange opleidingstrajecten bijna altijd een studiekostenregeling afgesproken. Werkgevers betalen de opleiding van een werknemer, maar om die investering in tijd en geld ook terug te krijgen, spreken ze een terugbetalingsregeling af: hoe langer iemand na de diploma-uitreiking bij het bedrijf blijft, hoe minder er terugbetaald hoeft te worden.

Angst bij werkgevers

Door de nieuwe wet mag zo’n terugbetalingsregeling niet meer worden afgesproken. Behalve dan voor beroepen die op een lijst met ‘gereglementeerde beroepen’ staan. En om de verwarring compleet te maken zijn van die lijst twee versies in omloop. “Op de ene staan weer andere beroepen dan op de ander”, zegt arbeidsrechtadvocaat Hans Kamerbeek, die veel wordt gebeld door bedrijven die willen weten waar ze aan toe zijn.

Op beide lijsten staan veel beroepen met dure opleidingstrajecten. “Vuurwerkdeskundigen, schietmeesters, artsen”, somt Kamerbeek er enkele op. Functies met een hoog gehalte aan opfriscursussen, veiligheidstrainingen en uitleg-over- een-apparaat-dagen om de vakkennis bij te houden en voor de veiligheid.

Maar voor alle beroepen buiten die lijst (al is dus niet duidelijk welke lijst moet worden aangehouden) komen de kosten van verplichte scholing straks volledig op het conto van de baas. Ook als de werknemer in kwestie na het behalen van een certificaat of diploma meteen vertrekt. Ook eerder afgesproken studiekostenregelingen zijn vanaf 1 augustus niet meer geldig.

Negatief neveneffect

“Bedrijven in allerlei sectoren maken nu een pas op de plaats. Ze durven niet meer te investeren in de scholing van personeel”, weet Kamerbeek. Een negatief neveneffect noemt hij dat. En slecht voor de arbeidsmarkt. Pascal Besselink, advocaat arbeidsrecht bij juridisch dienstverlener Das, deelt die zorgen.

Om de ontstane onzekerheid weg te nemen moet de wet beter worden uitgewerkt. Dat is precies waar werkgeversvereniging AWVN om vraagt. “De wet is vrij laat behandeld door het parlement en over de praktische consequenties is niet veel duidelijk. Het parlement moet zorgen voor verduidelijking. Tot die tijd is het heel lastig voor ons om onze leden goed te informeren”, zegt woordvoerder Jannes van der Velde.

Net als AWVN zijn ook werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland druk bezig geweest met het voorlichten van de achterban. Maar of bedrijven er ook klaar voor zijn? “Men wacht op praktische antwoorden”, laat Van der Velde weten. “Het ontbreken van een overgangsregeling – en het feit dat deze wijziging midden in de zomervakanties valt – stelt werkgevers voor een uitdaging om tijdig aan deze nieuwe wet te kunnen voldoen”, zegt een woordvoerder van VNO-NCW en MKB-Nederland.

Extra informatie over ontslag en verlof

In de wet is verder opgenomen dat vanaf 1 augustus in alle bestaande en toekomstige contracten verplicht informatie moet staan over de rechten van werknemers als het gaat om het opnemen van verlof, vakantiedagen en wat ze te wachten staat bij een ontslag. Kamerbeek weet dat vooral grote bedrijven hier druk mee zijn geweest.

“Dit soort extra informatie toevoegen aan een arbeidsovereenkomst is niet zo ingewikkeld. Dat kan ook zonder toestemming van de werknemer”, legt Besselink uit. “Maar werkgevers moeten het wel doen. Anders kunnen ze in toekomstige arbeidsconflicten tegenover een werknemer komen te staan die zegt nooit goed te zijn geïnformeerd.”

Bijbaantje naast het werk straks makkelijker

Ook over bijbaantjes naast het werk hebben werkgevers straks (bijna) niets meer te zeggen. Nu staat in de meeste standaard arbeidscontracten dat nevenwerkzaamheden eerst moeten worden goedgekeurd door de werkgever.

Die eis komt door de nieuwe wet te vervallen, of moet om stand te houden in de rechtbank in ieder geval hard worden gemaakt door de werkgever. Die moet daarvoor dan wel met een hele goede reden komen.

Werkgevers mogen er alleen nog iets over zeggen als een medewerker in zijn vrije uren aan de slag gaat bij een directe concurrent bijvoorbeeld, of als iemand zoveel uren in de week bijklust dat de Arbeidstijdenwet wordt overschreden, wat slecht is voor de gezondheid.

Ook het afdwingen van meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden gaat straks iets makkelijker. Tot nu toe stond het iemand met een flexibel contract vrij om te vragen om een vast contract of om vaste dagen in de week te werken. Vanaf 1 augustus moet de werkgever op tijd met een schriftelijk antwoord op zo’n vraag komen, legt Besselink uit. Doet de werkgever dat niet binnen een maand – kleine bedrijven krijgen drie maanden – dan mag worden aangenomen dat de werkgever akkoord is met het voorstel.

