Gooit u uw oude kleren weg? Niet doen! Met oude truien is een aardig zakcentje te verdienen

Geld verdienen met kleding die al in je kast hangt, zo simpel kan het zijn. In de coronaperiode hadden veel mensen tijd om de kast op te ruimen. Ze konden oude kleding in vervolgens ook in de textielbak gooien, maar er is tegenwoordig ook een aardig zakcentje te verdienen met oude truien. Vooral onder jongeren stijgt de vraag naar vintage kleding.

Bijna twee derde van de consumenten koopt of verkoopt weleens tweedehands producten, blijkt uit het rapport Retail richting 2030 van brancheorganisatie INretail. Ze kunnen op genoeg plekken terecht. Nederland telt 520 winkels voor tweedehandskleding, 35 meer dan twee jaar geleden. Ook zijn er apps als Vinted en Rebelle - voor de duurdere tweedehands items. Particulieren kunnen daarmee makkelijk online kleding verkopen. De verkoper maakt een foto van het kledingstuk, noemt een prijs, wacht op een reactie en verstuurt het pakketje naar de koper. Een soort Marktplaats, maar alleen voor tweedehandskleding.

Snellere groei dan ooit

Volgens kennisplatform Retail Insiders groeit de verkoop van tweedehandskleding ‘sneller dan ooit’. Het is een trend die ook na corona zal blijven, gelooft beleidsadviseur Femke den Hartog van koninklijke brancheorganisatie INretail. Zelfs modegigant Zalando verkoopt sinds vorig jaar tweedehandskleding via zijn websites. De markt wordt competitiever en de prijs van gedragen kleding stijgt snel.

Oude kleding verkopen is vooral populair, omdat er wat mee te verdienen is, zegt André Nijhof, hoogleraar sustainable business aan Nyenrode Business Universiteit. Bovendien is er, zegt hij, veel vraag naar omdat consumenten duurzame aankopen belangrijker vinden. “Het is voordeliger en duurzamer dan nieuwe artikelen laten maken. Tweedehandskleding is immers al geproduceerd.”

Stijn Buschgens merkte dat hij veel geld kon verdienen met de verkoop van tweedehandskleding. Hij kocht kleren in en verkocht die vervolgens via de app United Wardrobe met veel winst. Totdat United Wardrobe vorig jaar werd overgenomen door het inmiddels zeer populaire Vinted. Dit bedrijft weert commerciële handelaren: alleen eigen kleding mag op de app worden aangeboden.

Profiteren van winkelsluiting

Gelukkig voor Buschgens had hij al een eigen webshop. “Dat is mijn redding geweest”, zegt hij. Zeker in tijden van corona gaan de zaken goed. Sinds vier maanden kan hij leven van de opbrengsten van zijn online kledingwinkel. “Ik heb er lang van geprofiteerd dat de chique vintagewinkels dicht waren”, zegt hij. “Die hebben vaak geen webshop.”

Buschgens merkt toenemende concurrentie op het internet. “Vroeger zag ik een handjevol Instagramaccounts die tweedehandskleding verkochten, maar elk jaar komen er nieuwe bij”, vertelt hij. Kledingapps als Vinted maken het makkelijk voor particulieren om kleding te verkopen. “Een goede ontwikkeling”, vindt hij. Al vraagt hij zich af: “Komen consumenten straks nog wel bij mij?”

Jade van der Grift verkoopt haar kleding op Vinted en verdient daar gemiddeld 50 euro per maand mee. “Een leuk extraatje", zegt ze. Bij het postkantoor kennen ze haar inmiddels, soms verzendt ze twee tot drie keer per week een pakketje. Zelf koopt ze haar kleding tweedehands, maar liever niet online. Ze vindt het fijner om de kleding te voelen en te zien. “Ik heb via een app weleens iets gekocht waar vlekken op zaten of waarvan stiksels loszaten.” Vinted laat de consument de kosten van een retourzending zelf betalen.

Hoewel tweedehandskleding duurzamer is dan nieuwe kleding kopen, vindt de handel in vintagekleding nu veelal online plaats. Is dat wel zo goed voor de planeet? Hoogleraar Nijhof: “Voor een online bestelling moet een busje bijvoorbeeld van Maastricht naar Groningen rijden. Gewoon in de winkel kopen voorkomt die hele transportketen.” Hij raadt kopers aan om na de coronacrisis zo veel mogelijk lokaal te kopen. “Niet alleen om de lokale economie te voeden, maar ook voor de levendigheid in de stad.”

