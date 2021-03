Google doet persoonlijke advertenties in de ban. Of krijg je ze toch nog, maar dan anders?

Iedereen kent het. Je zoekt op internet naar een regenjas extra large of een vakantiehuisje in Zeeland en hop: de dagen erna regent het op allerlei sites advertenties voor regenjassen en vakantiehuisjes. Fijn, misschien, als je die regenjas nog niet hebt gevonden. Of dat huisje bij Veere. Maar vervelend, of domweg irritant, als je die regenjas al aan hebt en het vakantiehuisje is geboekt. Unheimisch voelt het ook, die advertenties: hoe weten die adverteerders dat ik een regenjas zocht?

Ja, hoe weten ze dat?

Tijdens de zoektocht naar de regenjas is er een tracking cookie op de harde schijf van je computer geplaatst. Die ‘weet’ op welke websites je bent geweest en wat je daar hebt gekocht, tenminste als je akkoord bent gegaan met het gebruik van die cookies. Google kent die zoektocht ook en kan die informatie doorgeven aan het regenjassenbedrijf. Dat kan vervolgens aan Google vragen om advertenties te plaatsen op sites die je vaak bezoekt. En hop: daar komt die advertentieregen voor regenjassen.

Google Chrome, de browser van Google, gaat die cookies nu blokkeren. Althans: vanaf ergens in 2022. En die blokkade geldt vooralsnog niet voor de advertenties die op je mobiele telefoon binnenkomen. Dat zijn er veel.

Waarom doet Google dat?

Het bedrijf weet ook wel dat veel mensen die reclames zat zijn en het gevoel hebben dat ze permanent in de gaten worden gehouden. Dat weet Google al lang. Zeven jaar geleden werd al bekend dat het bedrijf studeerde op alternatieven voor die op de persoon gerichte advertenties. Daarbij azen privacywaakhonden en politici, onder meer in Brussel, al jaren op maatregelen die de privacy van burgers beschermen. Google zelf kondigde vorig jaar al aan dat het zou stoppen met die advertenties. Dat andere browsers, zoals Safari (van Apple) en Firefox (van Mozilla) dat al eerder deden, zal bij die beslissing een rol hebben gespeeld. Google Chrome is verreweg de grootste browser. Als die stopt met op de persoon gerichte advertenties, dan is het waarschijnlijk over en uit met die cookies.

Dus na 2022 geen regenjasadvertenties meer als je op een regenjassite ben geweest?

Dat valt nog te bezien. Google gaat het anders doen. Op de persoon gerichte advertenties zijn vanaf volgend jaar taboe. Maar Google blijft gegevens over je verzamelen. Op basis van die gegevens word je vanaf medio 2022 in een ‘groep’ gestopt: mensen die lijken op jou en dezelfde soort interesses hebben. Regenjaskopers zouden zo’n groep kunnen zijn. Of jonge of oude regenjaskopers. Of kledingkopers van een bepaalde leeftijd. Google kan die informatie doorverkopen aan de regenjasverkopers die hun reclames dan op die groep kunnen richten. Google speelde al jaren met dat idee en gaat dat nu dus uitvoeren.

Is dat goed of slecht voor mijn privacy?

Ook dat valt nog te bezien. In plaats van als een individu, word je beschouwd als een groepslid. Je komt dus in een hokje terecht. Vraag is ook hoe waterdicht Googles nieuwe aanpak zal zijn; zitten er achterdeurtjes in, waardoor het toch mogelijk wordt om mensen individueel te benaderen?

Wat betekent het voor adverteerders?

Die moeten, zegt Matthias de Bruyne van DDMA, de branchevereniging van marketeers die varen op data, anders gaan adverteren. Niet meer gericht op het individu, maar op een groep. Meer zoals vroeger, toen adverteerders zich niet op individuen kónden richten. Daarbij moeten de adverteerders vertrouwen hebben dat de nieuwe Google-aanpak werkt. De zekerheid dat iemand echt op internet naar een regenjas heeft gezocht, hebben zij niet meer.

En Google zelf?

Google verdient het meest met advertenties op zijn eigen zoekmachine. Advertenties op YouTube zijn een tweede belangrijke vorm van inkomsten. Daarna komen die andere advertentie-inkomsten. Veel marketeers zweren bij op-de-persoon gerichte advertenties. Maar misschien is het voor Google zelf wel financieel aantrekkelijker om adverteerders informatie over groepen te verstrekken. En om op groepen gerichte advertenties te verkopen.

