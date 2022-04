Goedkope nieuwbouwwoning bestaat al bijna niet meer

Een nieuwbouwhuis voor minder dan twee ton? Vergeet het maar. Zoiets was het afgelopen kwartaal nergens te koop. Zelfs een klein huis, zelfs een appartementje is voor die prijs niet meer te krijgen. Ook onder de drie ton zijn nieuwe huizen schaars geworden.

In vijf jaar tijd is het aanbod van goedkopere nieuwbouwhuizen bijna volledig ineengeschrompeld, blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Begin 2017 kostte 60 procent van de nieuw gebouwde huizen minder dan 300.000 euro, nu is dat nog 12 procent. Van het aanbod onder de twee ton, destijds 15 procent, is niets meer over.

Die trend doet zich voor bij álle nieuw gebouwde koopwoningen die door minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting) als ‘betaalbaar’ aangemerkt worden: alles onder de 355.000 euro. Begin 2015 bleef 87 procent van alle nieuwbouw onder die grens, blijkt uit extra cijfers die Trouw opvroeg bij NVM’s databedrijf Brainbay, nu nog maar een kwart.

Betaalbaar voor wie?

Dinsdag spreekt de Tweede Kamer over De Jonge’s woningmarktplannen. Het streven naar veel meer goedkope woningen is daarvan een belangrijk onderdeel. Tot 2030 moeten er 900.000 nieuwe huizen bij komen, grofweg 100.000 per jaar. Een derde daarvan moet vallen in de categorie ‘middenhuur’ (maximaal 1000 euro huur) plus ‘betaalbare koop’.

Daar zit de nieuwbouw van nu erg ver vanaf. Als de NVM-cijfers van het afgelopen kwartaal worden omgerekend naar een heel jaar, is slechts 8 à 9 procent van alle nieuwbouw die De Jonge dit jaar wil laten verrijzen ‘betaalbare koop’.

En op dat woord betaalbaar valt veel af te dingen. Want: betaalbaar voor wie? Die koopprijs van 355.000 euro is net haalbaar voor huishoudens met een inkomen van twee keer modaal, heeft de Vereniging Eigen Huis (VEH) berekend. Maar neem een politieagent en een in deeltijd werkende secretaresse: die kunnen samen een hypotheek van maximaal 272.000 euro krijgen. Of een alleenstaande verpleegkundige: hoogstens 217.000 euro.

“Als het kabinet niet specifiek maakt dat er ook koopwoningen moeten worden gebouwd in de prijsklassen rond twee ton, tussen de 220.000 en 250.000 euro en onder de drie ton”, zegt een VEH-woordvoerder, “dan krijgen we vooral veel koopwoningen van rond de 350.000 euro met het etiket ‘betaalbaar’. Daar zit onze zorg.”

Een ‘breinbreker’

Het gebrek aan goedkope nieuwbouw valt ten dele te verklaren uit de prijzengekte op de woningmarkt. Precies een zelfde nieuwbouwwoning die jaren geleden, zeg, twee ton kostte, komt daardoor nu al gauw voor drie ton of meer op de markt.

Maar dat is niet het enige, zegt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer. “Zo’n tien jaar geleden bouwden projectontwikkelaars veel meer voor het middensegment. Duurdere huizen kregen ze destijds, in de jaren na de financiële crisis, niet verkocht.”

Nu is die markt voor dure huizen er wel. En omdat ontwikkelaars daar veel meer aan verdienen, worden zulke woningen nu dus ook meer gebouwd. “Die winst hebben ze vaak nodig om bouwprojecten rendabel te krijgen.”

Hoe kan De Jonge zorgen dat er weer goedkope koopwoningen worden gebouwd? Dat wordt een ‘breinbreker’, zegt Boelhouwer. “Het kabinet heeft niet veel geld uitgetrokken om de woningbouw te stimuleren. En de bouwkosten blijven stijgen, dat maakt het er niet eenvoudiger op.”

Die ‘betaalbare koop’ is niet het enige terrein waarop de ambities van De Jonge ver verwijderd zijn van de werkelijkheid van nu. Hij wil ook dat in elke gemeente minstens 30 procent van alle woningen in de categorie ‘sociale huur’ valt. Onlangs bleek uit berekeningen van Trouw dat maar liefst twee derde van alle gemeenten dat percentage nu niet haalt, vaak bij lange na niet.

Lees ook:

Dit zijn de plannen van minister De Jonge voor de woningmarkt: vooral heel veel betaalbaar bouwen

Nederland bouwt te veel dure woningen, stelt minister Hugo de Jonge. Hij wil de koers verleggen: meer betaalbare nieuwbouw.