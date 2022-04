‘Goed personeel behouden is net zo moeilijk als goed personeel werven’

De zaken gaan goed bij techbedrijf Adimec. Zo goed dat de omzet in korte tijd is verdubbeld en er ruimte is voor dertig nieuwe werknemers. Maar vanuit de campus in Eindhoven, het hart van de Nederlandse techindustrie, vist het mkb-bedrijf in dezelfde vijver als ASML en NXP. Grote jongens die net als Adimec azen op de beste ingenieurs en heel wat betere salarissen betalen.

Afgestudeerde technici hebben de werkgevers voor het uitkiezen. En ook die al aan het werk zijn, ziet Alex de Boer, mededirecteur van Adimec, dat zich heeft gespecialiseerd in cameraproductie in hoogwaardige technische apparatuur. Want zijn werknemers krijgen soms wel een paar aanbiedingen op een dag om over te stappen naar een ander bedrijf, zegt hij.

De uitnodigingen voor een kopje koffie stromen binnen via sociale media. “Gelukkig spreken onze mensen daar open over”, zegt De Boer, die inmiddels weet: goed personeel behouden is minstens zo moeilijk als goed personeel werven. Twintig procent van alle transfers in Nederland gaat via netwerkplatform LinkedIn. De meeste transfers, ruim een derde, komen tot stand doordat mensen elkaar kennen, of een goede tip krijgen.

Veel overstappers, weinig werklozen

In de tweede helft van vorig jaar stapte 10 procent van de werknemers in Nederland over naar een andere werkgever, blijkt uit onderzoek van Randstad. Dat percentage is momenteel nog hoger, verwacht Jeroen Tiel, directeur van Randstad. De coronaperikelen remden vorig najaar vermoedelijk het aantal overstappers.

Maar hoe houd je het personeel uit de klauwen van de goed betalende concurrent? Zelf ook maar een schepje salaris erbovenop doen? Nou, nee. Niet alleen althans, blijkt uit het onderzoek van Randstad dat 13.000 Nederlanders ondervroeg over wat zij verwachten van een werkgever.

Natuurlijk speelt geld een belangrijke rol, maar een werknemer aan wie hardnekkig getrokken wordt, overweegt sneller om bij de huidige baas te blijven als die veel ruimte creëert voor ontwikkeling. In de breedste zin van het woord: een goed carrièreperspectief en geld voor allerlei soorten bijscholing en cursussen. Ook heel belangrijk: een fijne werksfeer, een flexibele urenindeling en vooral baanzekerheid.

Loon hoeft niet hoger

Het belang van een hoog salaris wordt inderdaad vaak overschat, zegt hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen van de universiteit Tilburg. “Mensen wennen snel aan een hoger inkomen en passen daar hun uitgaven op aan. Dan is het effect alweer weg. Een hoger inkomen motiveert en bindt werknemers niet duurzaam.”

Vooral de jongere generaties zijn gevoeliger voor zaken die te maken hebben met een goede werk-privébalans zoals een eigen urenindeling, de ruimte om minder te werken om er iets anders naast te doen of om een sabbatical te nemen. Onderschat wordt het belang van bijscholing en ontwikkeling, zegt Wilthagen. Daar kunnen veel werkgevers nog terrein winnen, ziet hij.

Werkvloer en medewerkers van Adimec. Bij het techbedrijf vertrok in heel 2021 slechts één van de 140 werknemers vrijwillig. Beeld Roos Pierson

“Een bedrijf investeert in bijscholing als dat direct rendement oplevert. Maar jongeren willen zich breed ontwikkelen, veel aspecten van een bedrijf leren kennen en veel kansen zien om door te groeien. Een kok die een ICT-opleiding ernaast ambieert, klinkt onlogisch. Maar die investering betaalt zich uit in een gemotiveerde werknemer, die voor een nieuwe digitale menukaart kan zorgen.”

Waarom wil je hier nog werken?

Bij Adimec vertrok in heel 2021 slechts één van de 140 werknemers vrijwillig. Het bedrijf investeert al jaren in aantrekkelijk werkgeverschap. Zo is het functioneringsgesprek afgeschaft en ingeruild voor ‘het positieve gesprek.’ Centrale vragen zijn: ‘Waarom wil je hier nog werken?’ Of: ‘Waar krijg jij energie van?’ Zo wordt het takenpakket van een werknemer gaandeweg afgestemd op diens talenten en interesses, in plaats van dat de functie-inhoud al is uitgetekend.

Het bedrijf hanteert een paar concrete doelstellingen die iedereen moet kennen, en verder moet de sfeer informeel zijn, mogen werknemers veel zaken zelf beslissen en zijn ze vrij in de keuze om thuis te werken en om de eigen uren in te delen. “Qua salaris kunnen wij niet op tegen de grote jongens”, zegt mededirecteur De Boer. “Als iemand gewoon veel geld wil verdienen, kan die beter op een aanbieding ingaan.”

Het bedrijf heeft onlangs twee recruiters aangesteld om ook personeel van andere bedrijven weg te kapen, al vindt De Boer wegkapen ongelukkig geformuleerd. “Zie het zo: als iemand ingaat op een uitnodiging om met een ander bedrijf te praten, zit daar een reden achter. Als werkgever moet je die reden voor zijn.”

