Goed nieuws voor de winterkampeerder: een caravan met vloerverwarming

Het eerste wat je ziet als je de Kampeer & Caravan Jaarbeurs in Utrecht binnenkomt, zijn een sneeuwpop en besneeuwde kerstbomen tegen de achtergrond van een bar in après-skisfeer. Niet de zomerse sferen die de gedachte aan vakantie in eerste instantie bij de meeste mensen zal oproepen. “Daar hebben we heel bewust voor gekozen”, zegt Judith Roling, directeur recreatie van de Jaarbeurs.

“Kampeerbedrijven maken kwalitatief steeds betere producten, die geschikt zijn om het hele jaar door te gebruiken. Campings hangen plateaus in bomen, waarop je hoog en droog tentjes kunt bouwen en het is tegenwoordig helemaal niet gek dat caravans standaard vloerverwarming hebben.”

Natuurlijk, het is een relatief kleine groep die zich winterkampeerder noemt, geeft Roling toe. “Zeker is dat kamperen niet meer is voorbehouden aan de zomer.”

“Kamperen is niet meer voorbehouden aan de zomer.” Beeld Patrick Post

De exposanten op de beurs weten dat als geen ander: die werken immers in de zomer en moeten het vaak zelf van een wintervakantie hebben. Toch is de belangrijkste reden om de grote beurs juist nu te houden volgens Roling een andere: “Als jij in het voorjaar met je camper op pad wil, moet je hem nu bestellen. Zeker als je hem helemaal naar jouw persoonlijke wensen wil laten inrichten.”

Welnu, keuze zat hier op de beurs. In de zes hallen is veel ruimte gemaakt voor een enorm aantal campers in werkelijk alle soorten en maten. En prijzen. Er zijn hypermoderne gevaartes bij van meer dan een ton met alle denkbare luxe aan boord. De meest in het oog springende camperbussen zijn een stuk goedkoper. Het zijn de retro busjes van het legendarische Russische merk UAZ. Militairen van Warschaupactlanden reden lange tijd in deze VW-busjes van het Oostblok. Nu zijn ze, ook in andere dan legerkleuren, als kampeerbusje te koop voor zo’n 20.000 euro. Veel hipper kun je niet voor de dag komen. Zeker niet in camperland, dat toch nog altijd – ook hier op de beurs – het domein is van de vergrijzende mens.

Een offroad vouwwagen. Beeld Patrick Post

Offroad trailers & elektrische ‘movers’

De oudere kampeerder wil en krijgt steeds meer comfort. De bedrijven die tot en met zondag op de beurs staan, spelen daar op in door handigheden aan te bieden, die voor ouderen een uitkomst zijn. Wat bijvoorbeeld te zeggen van een elektrische fietsenlift achterop de camper? Die voorkomt dat je ooit nog boven je macht tilt. Ook de nieuwste, volautomatische satellietschotels worden hier geshowd. Iets verderop wijst een matrassenspecialist een ouder echtpaar op het belang van een comfortabele nachtrust, ook op vakantie – juist op vakantie. Een enthousiaste verkoopster van hippe offroad trailers (luxe aanhangers waarin je kunt slapen) benadrukt het gemak van ‘een hoge instap’.

Zelfs de eenvoudigste camper of caravan beschikt al over flink wat luxe. Je telt tegenwoordig echt niet meer mee als je caravan niet is voorzien van een caravan mover, een elektromotor met afstandbediening, die het mogelijk maakt de sleurhut tot op de centimeter te verplaatsen. Fijn voor je rug.

Roling: “Het comfort gaat in alle klasses omhoog.” En blijkbaar heeft de Nederlandse toerist het geld om al dat moois te betalen, want de kampeerbranche verwacht dit jaar een recordaantal campers te slijten. Voor heel 2019 schatten Bovag en Kampeer Caravan Industrie (KCI) uit te komen op een recordverkoop van tweeduizend nieuwe campers, tegen 1978 over 2018.

Tweedehands zijn ze al helemaal niet aan te slepen. Dit jaar verkocht de vakhandel al bijna 10.000 tweedehands kampeerauto’s, 15 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook met de verkoop van caravans gaat het volgens de brancheverenigingen goed. In de eerste negen maanden van dit jaar werden in Nederland 6206 nieuwe caravans verkocht. Daarmee ligt de verkoop weer op hetzelfde niveau als in 2012, toen ruim 7500 caravans werden afgeleverd.

‘Glamping’. Beeld Patrick Post

Waar is die goeie ouwe tent eigenlijk gebleven? Die neemt op de beurs een bescheiden plek in. Traditionele tentenbouwers als De Waard en Karsten zijn wel present, maar met bescheiden stands. De klassieke tent wordt ook hier op de beursvloer langzaam maar zeker weggedrukt door eigentijdsere zaken als een gasloze caravan, een hybride camper en verdere ontwikkelingen op het gebied van glamping.

