Glasvezel, goedkope bundels en almaar meer apparaten doen dataverbruik ongeremd stijgen

De digitale maag van de Nederlandse consument blijft knorren – onze honger naar mobiele data lijkt niet te stillen. Appen, bellen, chatten; er zit nog altijd geen rem op. Bovendien neemt het aantal toepassingen dat werkt via mobiele verbindingen toe. Dat blijkt uit de jongste publicatie van de Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

In het derde kwartaal van 2021 steeg het mobiele datagebruik met 12 procent tot 346 miljoen gigabyte. “Opvallend is dat de stijging in het gebruik van mobiele data deze keer voor een relatief groot deel zit in de opkomst van het zogeheten internet der dingen”, zegt Gerrie Spaansen, woordvoerder telecom bij de ACM. “Oftewel: Er komen steeds meer apparaten op de markt die gegevens kunnen uitwisselen.”

Het gaat dan bijvoorbeeld om rookmelders, alarmsystemen, digitale toepassingen in auto's en energiemeters, die via mobiel internet data versturen. Lang niet alle apparaten die met elkaar kunnen praten zijn overigens doorgedrongen in de Nederlandse huishoudens, bleek begin deze maand uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor snuggere snufjes als robotstofzuigers of koelkasten die met internet zijn verbonden lopen consumenten nog niet warm.

Meer smartphones dan mensen

Maar van mobiele telefoons kunnen Nederlandse consumenten geen genoeg krijgen. In de kwartaalpublicatie van de ACM staat dat het aantal aansluitingen voor mobiele telefoons met 300.000 steeg naar 22,9 miljoen. Spaansen: “Er zijn meer aansluitingen dan mensen en de rek lijkt er nog niet uit.”

De aanname dat we met onze telefoons nauwelijks meer ‘ouderwets’ bellen, is volgens de ACM wat achterhaald. De autoriteit constateert al een tijdje een toename in het aantal telefoongesprekken dat via een app wordt gevoerd. Telefoneren via een app zorgt ook weer voor extra dataverkeer. Bellen via belbundels blijft dalen en ook het versturen van sms’jes doen we ieder kwartaal minder. Toch typten Nederlanders in de afgelopen vier maanden samen nog altijd 546 miljoen sms-berichtjes.

Bellen met een vaste lijn neemt verder af, al werd er in het derde kwartaal van dit jaar toch nog 1,8 miljard minuten gebeld met een vaste verbinding. Eerder in het jaar was even sprake van een stijging van telefoneren via de vaste lijn. Volgens de ACM hield dat verband met de invoering van nieuwe coronamaatregelen.

Glasfibernetwerk zorgt voor extra videoverkeer

Dat Nederlanders alles bij elkaar in een kwartaal 346 miljoen aan gigabyte verstoken met hun gebel en geapp, is voor de branchevereniging voor datacenters uiteraard geen slecht nieuws. “Ik denk dat dit een bevestiging is van het feit dat we elk jaar meer digitaliseren”, zegt directeur Stijn Grove van Dutch Data Center Association (DDA). “Voor consumenten wordt de groei nog eens flink aangejaagd door reclames voor dubbele mobiele databundels en investeringen in glasvezel.” Een snel glasfibernetwerk zorgt volgens Grove voor extra videoverkeer. “En uiteindelijk gaat die data door of wordt verwerkt in een datacenter.”

Het bouwen van zulke ‘datadozen’ in steden en polders zorgt voor veel discussie en kritiek. Datacenters gebruiken relatief veel stroom, leveren de economie nauwelijks iets op en het aantal banen dat ze bieden is ook niet om over naar huis te schrijven, zo klinkt het. In Zeewolde stemde de gemeenteraad onlangs in met de komst van een enorm datacenter van het moederbedrijf van Facebook. Onder veel protest en met veel politiek gestoei.

Volgens Grove komt de beeldvorming rondom zijn branche niet overeen met de realiteit. “De rijksoverheid ging van 64 datacenters naar 5 grote en halveerde daarmee haar stroomverbruik. De politie ging van 26 naar 6 met dezelfde resultaten. Hoewel het lijkt dat er meer datacenters bijkomen, zakt het stroomverbruik en gaan er in aantal juist meer dicht. Omdat de stroomaansluiting van die kleinere datacenters niet specifiek worden gemeten ontstaat een vertekend beeld.”

Volgens de DDA telde Nederland vorig jaar 189 datacenters. In 2016 waren dat er nog 206. De bruto vloeroppervlakte van zulke gebouwen nam tussen 2016 en 2020 wel toe: van 459.000 vierkante meter naar 688.000 vierkante meter.

