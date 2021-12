Gigantische rijen voor het warenhuis. ‘Het moet wel nu, want straks kan het niet meer’

Op de Amsterdamse Nieuwendijk winkelen op het eerste gezicht niet veel meer mensen dan op een gemiddelde zaterdag. Er zijn wel meer tassen te zien. Het publiek lijkt gerichter en ook iets gehaaster te shoppen. Het is niet drukker dan anders, zou je kunnen zeggen. Maar anders druk.

Sla je vanaf de Nieuwendijk pakweg de Damraksteeg in, kijk je ineens je ogen uit. Aan de Rokinkant van De Bijenkorf staat een gigantische rij voor het luxe-warenhuis. Een metertje of honderd lang wel. Vrouwen, mannen, pubers, kinderen, gezinnen, echtparen. Het hele land lijkt hier afgespiegeld in de etalages.

‘Bewonder & Verwonder’, staat er op de fraaie kerstetalages. ‘Ontdek de magie van het feestseizoen met onze mooiste outfits, stijlvolle accessoires en bijzondere cadeaus’. Een groepje franssprekenden heeft de buit al binnen, ze proberen een taxi aan te houden. Ze dragen oranje tassen met daarop de namen Louis Vuitton en Hermes. De rijen voor het warenhuis - ook aan de Damkant is het een dolle dag - roepen veel op bij passanten. “Er staat hier echt een ziek lange rij!", schreeuwt een voorbij fietsend meisje in haar telefoon.

Beeld Olaf Kraak

Maximaal 1500 mensen binnen

De beveiliger van De Bijenkorf roept tussen zijn drukke taak door tegen de verslaggever dat ze proberen maximaal 1500 mensen binnen te hebben in het enorme pand. Komen er klanten naar buiten, dan mogen er ook weer een paar naar binnen. Hard gaat dat niet, het vraagt flink wat geduld van de wachtenden in de rij. Eline van der Geest blijft er rustig onder. Ze heeft nog wel een afspraak om naar de sauna te gaan straks, maar ze ziet het wel. “Ik weet ook al wat ik wil hebben. Kerstcadeaus voor mijn vriend. Dus ik verwacht snel klaar te zijn. Al merk ik nu wel dat ik een bepaalde druk voel. Het moet wel nu, want straks kan het niet meer.”

De broers Sven en Piet Paalman uit Apeldoorn (allebei 21 jaar) staan ook in de rij. Nee, ze zijn niet speciaal naar Amsterdam gekomen om de winkelsluiting nog snel voor te zijn. “Maar nu we dat horen gaan we wel op een andere manier winkelen”, zegt Sven. “Wij gaan nu dubbel kijken.”

‘Noodzakelijk, maar sneu voor de ondernemers’

Bij De Bijenkorf kun je zowel winkelen op afspraak als spontaan de zaak bezoeken. De winkelketen heeft rondom het warenhuis speciaal afzettingen gemaakt om beide groepen klanten overzichtelijk naar binnen te krijgen. Wie klaar is met de kerstinkopen, wordt er aan de Damkant of aan de kant van de Beurs van Berlage weer uit gedirigeerd.

Net als de Bijenkorf-beveiliger aan de kant van de Dam de verslaggever sommeert om te vertrekken, komt er een gezin naar buiten met een piepklein Bijenkorf-tasje. Er blijken kerstballen in te zitten, vertelt de vader van het gezin, Joris Duindam (40). “Dat is bij ons een traditie. Wij kopen ieder jaar kerstballen rond deze tijd, al zijn we daar vanwege de dreigende winkelsluiting nu wel vroeger mee. En ze waren al afgeprijsd! Blijkbaar speelt De Bijenkorf al in op wat komen gaat.” Duindam vindt het het jammer dat nu ook winkels als dit warenhuis waarschijnlijk dicht moeten, maar begrijpt het wel: “Het is sneu voor ondernemers en ook zonde van voorraden die bijvoorbeeld bederfelijk zijn. Maar het is ook noodzakelijk. En laten we wel wezen, shoppen zoals wij dat nu doen is leuk maar natuurlijk niet essentieel.”

