Gierende inflatie. Welke opties heeft de Europese Centrale Bank om daar wat aan te doen?

Nog een paar uur en dan zal Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank (ECB) vertellen wat de bank gaat doen tegen de enorme inflatie die Europa momenteel teistert. Lagarde geeft, na afloop van de vergadering van de ECB, in Amsterdam een ‘echte’ persconferentie: voor het eerst in meer dan twee jaar zijn er weer journalisten live bij aanwezig.

Wordt het spannend vanmiddag? Niet echt. De uitkomst van de vergadering staat op hoofdlijnen wel vast. De afgelopen weken hebben diverse ECB-bestuurders, waaronder Lagarde zelf, al laten doorschemeren dat de rentes worden verhoogd. Ook maakt de ECB grotendeels een eind aan het op mega-schaal inkopen van leningen, een programma waar de bank de afgelopen jaren zo’n 3000 miljard euro heeft besteed en dat als doel had de economische bedrijvigheid te stimuleren en de inflatie op ongeveer twee procent per jaar te krijgen.

Rentes zullen waarschijnlijk stijgen

Vraag is nog wel met welke percentages de rente omhoog gaat, wanneer dat gebeurt en hoe vaak. Waarschijnlijk kiest het ECB-bestuur voor twee verhogingen, in juli en september, van 0,25 procent. In dat geval komt de zogeheten beleidsrente in september uit op 0 procent.

Dat betekent dat banken die geld parkeren bij de ECB daar niet langer een een boeterente over moeten betalen. In andere woorden: geld parkeren bij de ECB kost de banken dan geen geld meer. Tegelijkertijd komt er dan een einde aan een lange periode van negatieve rentes. Het betekent verder dat andere rentes waarschijnlijk ook omhoog zullen gaan. Als de beleidsrente stijgt, volgen de andere rentes, die waar burgers en bedrijven mee te maken hebben, meestal ook.

De ECB zal, dat is ook al bekend, grotendeels stoppen met het opkopen van leningen. Door leningen op te kopen, gaf de ECB banken en landen meer ruimte om zelf leningen te verstrekken, stimuleerde de ECB de Europese economie en hoopte de bank de inflatie wat aan te wakkeren. Toch, zegt Edin Mujagic, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder OHV, zal de ECB maandelijks nog altijd voor zo’n 30 miljard euro leningen blijven opkopen. Dat doet de bank dan alleen met de inkomsten uit rente en aflossing van leningen die al eerder door de bank zijn opgekocht.

Verdere ontwikkeling van de inflatie

Toch, een beetje spannend wordt het nog wel. Want de vraag is, zegt Mujagic, hoe ECB aankijkt tegen de verdere ontwikkeling van de inflatie. Zal die ook in 2023 en 2024 boven, of ver boven de 2 procent uitkomen? Als dat het geval is zou de ECB wel eens kunnen kiezen om de rentes eerder en/of meer te verhogen. Of aankondigen dat er na september nog meer renteverhogingen zullen volgen.

Uitgesloten is dat niet, want binnen de centrale bank woedt al een tijd een richtingenstrijd. Enerzijds zijn er bestuurders, zoals Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, die menen dat de rente verder omhoog moet en die vindt dat de ECB moet stoppen met het opkopen van leningen. Anderzijds zijn er bestuurders die dat niet willen. Tot nu toe heeft die laatste groep steeds aan het langste eind getrokken.

Maar de economische realiteit is nu anders dan een half of een heel jaar geleden. Tot verbazing van de ECB-bestuurders is de inflatie niet alleen bijzonder hoog - 8 procent - maar ook nog persistent. De verwachting van de bank dat de hoge inflatie iets tijdelijks zou zijn - het gevolg van stijgende energieprijzen - is niet uitgekomen.

Gestagneerde economische groei

Renteverhogingen zijn het geëigende middel om inflatie te bestrijden. Geld lenen wordt dan duurder, sparen gaat weer lonen en dat dempt de neiging om veel geld uit te geven. Maar een rente van 0 procent (in september) lijkt geen bijster sterk middel om de huidige hoge inflatie in te dammen.

Forsere renteverhogingen dan maar? Dat lijkt logisch, maar ook daar kleeft een nadeel aan. Als burgers en bedrijven minder geld uitgeven tempert dat de economische groei. En van veel groei is, mede door de oorlog in Oekraïne, momenteel toch al geen sprake. Vanmiddag zal blijken hoe de ECB die realiteit beoordeelt en wat de bank gaat doen.

Lees ook:

ECB draait geldkraan sneller dicht dan verwacht

Onverwacht draait de Europese Centrale Bank de geldkraan sneller dicht. Direct begon in Italië de rente op te lopen.