Gesloten bouwplaatsen en een ingestort stadsarchief kosten Bam tientallen miljoenen

De bouw heeft de coronacrisis tot nu toe redelijk goed doorstaan, maar dat geldt niet voor Nederlands grootste bouwbedrijf Bam. Vooral in het buitenland hakte de crisis er flink in. Bam verwacht in de eerste helft van dit jaar een verlies van 130 à 150 miljoen euro en gaat stoppen met zijn internationale (lees: buiten Europa werkzame) poot.

Net als Shell afgelopen dinsdag kwam ook Bam ruim voor de officiële publicatie van zijn resultaten over het eerste half jaar met een tussentijdse winstwaarschuwing. Het grote verlies is deels een gevolg van de coronacrisis. In Ierland, België en grote delen van Engeland kon op veel bouwplaatsen niet, of maar mondjesmaat, worden gewerkt en lag het werk dus (vrijwel) stil. Inmiddels is dat veranderd en werkt Bam op 80 procent van zijn normale sterkte, zei de onlangs aangetreden interim-topman Frans den Houter donderdag in een toelichting op de resultaten.

De Nederlandse activiteiten draaiden wel ‘redelijk goed’. Het werk kon doorgaan, al moesten werkwijzen, werkzaamheden en schafttijden worden aangepast aan de anderhalvemetereisen. Bam beziet nog of het een beroep gaat doen op overheidssteun, meldt een woordvoerder. Voor de eerste ronde noodsteun, een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die door de coronacrisis meer dan 20 procent van hun omzet verloren, komt Bam niet meer in aanmerking. De inschrijvingstermijn voor die steun sloot op 6 juni. Er komt wel een tweede ronde noodsteun, met wat andere voorwaarden. De intekening daarvoor sluit op 31 augustus.

Geen inschrijving op nieuwe projecten

Ook Bams internationale poot werd door corona geraakt. Die leed, mede daardoor, het afgelopen half jaar een verlies van 60 miljoen euro. Het bestuur ziet geen perspectief meer voor dit bedrijfsonderdeel, dat werk biedt aan 1600 mensen, waarvan er 600 vast in dienst zijn bij Bam. De directie gaat het onderdeel ‘afbouwen’: de twaalf lopende projecten worden afgemaakt, maar op nieuwe projecten wordt niet ingeschreven. De kosten voor die ‘afbouw’ zijn niet in die 60 miljoen verdisconteerd: die kosten neemt Bam later.

Eerder deze week maakte Bam al bekend dat een schikking heeft getroffen met de stad Keulen. Bij de aanleg van een metrolijn in de Duitse stad stortte in maart 2009 het gebouw van het stadsarchief in en raakten nabijgelegen gebouwen beschadigd. Na jarenlange onderhandelingen bereikten de betrokken partijen overeenstemming over de financiële afhandeling van de kwestie. De bouwbedrijven, waaronder Bams Duitse dochter Wayss & Freitag, betalen samen 200 miljoen euro, waarvan een deel door verzekeraars is gedekt. Voor Bam resteerde een verlies van 40 miljoen, dat nu in de boeken is verwerkt.

Beurskoers keldert

Bam heeft de laatste jaren vaker met forse tegenvallers te maken gehad. Na de kredietcrisis beleefden bouwers moeilijke jaren, maar vanaf 2015 trad herstel in, ook bij Bam. Misrekeningen en andere tegenvallers bij projecten die in de crisistijd waren aangenomen, drukten Bams resultaten echter.

Een fout in het ontwerp van de caissons voor de nieuwe grote zeesluis in het Noordzeekanaal bij IJmuiden tikte het hardst aan: een verlies van ruim 100 miljoen euro. Ook bij projecten in Duitsland en het Midden-Oosten liep Bam tegen een paar zeperds op. Dat leidde in 2017 en 2019 ook al tot winstwaarschuwingen.

Begin dit jaar besloten de commissarissen van Bam het contract van bestuursvoorzitter Rob van Wingerden niet te verlengen. Financieel bestuurder Den Houter neemt sindsdien de honneurs waar. Wie Van Wingerden gaat opvolgen, is nog niet bekend. Op de beurs noteerde het aandeel Bam donderdagmiddag ruim 12 procent lager dan de slotkoers op woensdag. Sinds het begin van de coronacrisis is het aandeel ruim 40 procent in waarde gedaald.

