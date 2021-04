Gerrit Zalm stapt op als commissaris van Danske Bank in nasleep van ABN Amro-onderzoek

Topman Chris Vogelzang en commissaris Gerrit Zalm vertrekken bij Danske Bank. De twee voormalige bestuursleden van ABN Amro besloten dat na de bekendmaking dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar voormalige bestuurders van die bank.

ABN deed volgens justitie tussen 2014 en 2020 niet genoeg om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Naast een strafrechtelijk onderzoek naar oud-bestuurders levert dat de bank zelf alvast een schikking op van 480 miljoen euro.

Vogelzang, tot 2017 werkzaam bij ABN, zegt ‘zeer verrast’ te zijn door het onderzoek, en benadrukt in een verklaring dat zijn status als verdachte niet betekent dat hij ook wordt aangeklaagd. Zalm was tot 2017 bestuursvoorzitter van de bank. Het is niet zeker of hij ook tot de oud-bestuursleden behoort die vervolgd worden, al is dat wel waarschijnlijk.

ABN is nog altijd voor meer dan de helft in handen van de staat, en inmiddels de tweede bank die een forse schikking moet betalen voor nalatig optreden tegen witwassen. ING schikte in 2018 om die reden ook al met het OM, toen voor 775 miljoen euro.

Minder controles en te weinig personeel

Bij ABN ging het onder meer fout bij de risicobeoordeling van klanten. Op enig moment werden zelfs 5,5 miljoen nieuwe klanten zonder ‘adequate risicoanalyse’ binnengehaald, en vervolgens ingedeeld in de laagste risicocategorie. Dat betekent dat zij minder met klantcontroles te maken krijgen om te zien of hun betaalgedrag mogelijk verdacht is.

Daarnaast deed de bank te weinig met alle computer-gegenereerde meldingen over mogelijk crimineel betaalgedrag. Er waren te weinig mensen in dienst die zich over die computermeldingen konden buigen, constateert het OM. De aanklager schat het bedrag dat de bank tussen 2014 en 2020 zo'n 180 miljoen euro aan personeelskosten wist uit te sparen. Dat is verwerkt in het totaal te betalen bedrag van 480 miljoen euro.

‘Schuldwitwassen’

Bij de hoogte daarvan speelt mee dat de bank van sommige klanten en geldstromen ‘redelijkerwijs had moeten vermoeden’ dat die niet in de haak waren, oordeelt het OM. Toch trad ABN daar ‘bij herhaling’ te weinig tegen op, waardoor volgens het OM sprake is van ‘schuldwitwassen’ - een ernstiger verwijt dan het niet voldoen aan de anti-witwaswet.

Het is niet duidelijk hoeveel signalen van witwassen en ander crimineel gedrag de bank door dit alles heeft gemist. Maar dat zal om een ‘zeer aanzienlijk’ aantal signalen gaan, denkt het OM. De aanklager komt met een aantal concrete voorbeelden uit het strafonderzoek: zo was er een klant met 192 rekeningen bij ABN, die 200.000 euro aan fraudegeld kon uitgeven via die privérekeningen bij de bank. ABN had verschillende ‘signalen en twijfels’ over de klant, maar maakte pas een melding bij de autoriteiten toen er al een strafrechtelijk onderzoek naar die klant liep.

Een andere klant had een gokverslaving, schulden en stond voortdurend rood, iets waarvan ABN op de hoogte was. De klant, werkzaam bij de financiële afdeling van een groothandel, wist in negen maanden tijd zo’n 4,3 miljoen euro naar zijn persoonlijke rekening weg te sluizen. Dat geld werd vervolgens bijna helemaal vergokt. Naar deze klant had ABN amper klantonderzoek gedaan en zijn afwijkende betaalgedrag leverde geen meldingen op in het computersysteem van de bank.

Voor de bank als bedrijf is de zaak met deze schikking af. Maar voor drie oud-bestuursleden blijft het nog even spannend of zij persoonlijk aangeklaagd gaan worden. Bij ING, nu tweeënhalf jaar geleden, besloot Justitie om niet tot vervolging van personen over te gaan vanwege een gebrek aan bewijs. Maar afgelopen december besloot het Haagse gerechtshof dat het OM voormalig ING-topman Ralph Hamers wél moet gaan vervolgen. Volgens het gerechtshof wist de oud-bestuurder namelijk wel degelijk genoeg van de gebrekkige klantcontroles om hem voor de strafrechter te kunnen brengen.

