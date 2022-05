Gerommel aan de grens: tanken in Duitsland straks tot 50 cent per liter goedkoper. ‘Onze branche bloedt dood’

Op de parkeerplaats van de Einkaufsarena in Kranenburg, net over de grens bij Nijmegen, is het een komen en gaan van auto’s. Ongeveer de helft heeft een Nederlands nummerbord. Zij weten de Duitse supermarkten en drogisterijen goed te vinden. “We zijn speciaal een dagje naar Duitsland gekomen”, vertelt Mandy Huizinga uit Vianen, die net samen met haar moeder Yvonne Huizinga boodschappen heeft gedaan.

Dat deden ze bij de onlangs geopende Rewe, een supermarkt vergelijkbaar met Albert Heijn. “Veel producten zijn wat goedkoper, zoals cola of wasmiddel. Bij groente en fruit is dat verschil minder. Maar ze hebben hier echt goede aanbiedingen. De belangrijkste reden voor ons om in Duitsland inkopen te doen, is omdat veel producten lekkerder zijn. Het vlees is bijvoorbeeld niet zo waterig.”

Nu moeten moeder en dochter Huizinga er een behoorlijk eind voor rijden, dus ze komen niet elke week. Maar ze kunnen zich voorstellen dat mensen die dichter bij de grens wonen hier veel makkelijker en vaker boodschappen gaan doen. Het btw-tarief is in Duitsland met 19 procent wat lager dan in Nederland (21 procent). Huizinga: “Als je goed kijkt wat je waar koopt, kan het voordeel oplopen. Wij gaan zo ergens lekker lunchen en voordat we weer naar Nederland gaan gooien we ook de tank nog even vol.”

Benzine flink goedkoper

Door de Nederlandse accijnsverlaging van 17 cent op benzine op 1 april lagen de Duitse en Nederlandse benzineprijzen een paar maanden vrij dicht bij elkaar. Maar daar komt nu verandering in, omdat Duitsland per 1 juni de accijns op benzine met 30 cent verlaagt. De maatregel is voorlopig genomen voor drie maanden. Een liter benzine in Duitsland is dan in sommige gevallen tot wel 50 cent per liter goedkoper, al is het verschil kleiner in de grensregio.

“De hoge accijnzen in Nederland jagen consumenten de grens over en de ondernemers in de grensstreek zijn de dupe”, zegt Jos Zuidwijk van NSO Retail, branchevertegenwoordiger voor de tabaks- en gemaksdetailhandel. “Onze branche bloedt zo langzamerhand dood. Je gaat naar een van onze winkels voor sigaretten en koopt dan meteen een boek, kaart of cadeaukaart. Maar die omzet verplaatst zich nu ook naar het buitenland.”

Masha de Swart is eigenaresse van Primera de Postkoets in Beek-Ubbergen. “Wij merken het verschil heel goed. Sinds de laatste accijnsverhoging op tabak zijn er weer klanten vertrokken. En dan is dit nog een regio waar inwoners een redelijk goed inkomen hebben, maar bij collega’s in de grensregio in de Achterhoek en het noorden van het land is het vertrek van klanten nog duidelijker.”

Drukker tijdens corona

De Swart weet vrij zeker dat haar klanten naar Duitsland gaan. “Toen de grenzen dicht waren vanwege corona, steeg mijn omzet opeens met zo’n 20 procent. Als mensen voordeliger gaan winkelen in Duitsland, en geef ze eens ongelijk, dan kunnen wij onze winkels niet overeind houden. Dat is eeuwig zonde, want we hebben ook een sociale functie in dorpen en buurten.”

Dat zou de overheid zich beter moeten realiseren, vindt Zuidwijk. “Je kunt de accijnzen blijven verhogen, maar dan vloeit er omzet weg naar het buitenland. Er zou betere Europese afstemming moeten zijn. Er zijn zelfs mensen die vanuit Den Haag een dag naar België of Duitsland gaan en dan voor familie en vrienden goedkoop inslaan. Maar vooral voor de winkels in de grensregio is het ongelijke speelveld iets waar ze nauwelijks tegenop kunnen werken.”

