Gemeenten moeten stoppen met Gazprom, vinden activisten

‘Stop Gazprom, wissel van gasleverancier’, schrijven activisten in hun petitie die 40.000 keer is ondertekend. “We vinden het ontzettend scheef dat gemeenten gas kopen bij een Russisch gasbedrijf en zo indirect de Russische oorlogskas spekken”, zegt Werner Schouten, een van de initiatiefnemers.

Ze schrijven dat er jaarlijks miljoenen euro’s aan publiek geld via Nederlandse gemeenten naar de Russische staat stromen. Gazprom is een staatsbedrijf, waarover de Russische president Poetin veel zeggenschap heeft.

“Nu de spanningen in Oost-Europa door de Russische inval een toppunt bereiken en de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen, is het tijd dat politieke partijen zich hiertegen verzetten”, vinden de activisten, onder wie directeur Marjan Minnesma van Urgenda. Schouten is verbonden aan de netwerkorganisatie 2100 en voormalig voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, twee jaar terug winnaar van de Duurzame 100.

Gazprom is corrupt en heeft geen interesse in verduurzaming

Hij noemt de oorlog in Oekraïne hartverscheurend. “Verder vinden we het kwalijk dat gemeenten en ruim de helft van de waterschappen gas koopt bij een bedrijf dat volgens de Zwitserse rechter corrupt is en geen interesse heeft in verduurzaming van de energiesector.”

Ruim de helft van de 21 waterschappen in Nederland heeft een contract voor de levering van gas bij Gazprom. Zij zijn nu druk op zoek naar alternatieven voor die gaslevering en hebben advies gevraagd bij het ministerie van economische zaken, zegt een woordvoerster van de Unie van Waterschappen.

Gazprom Rusland pompt gas op en levert dat aan de grootverbruikersmarkt in Europa. Bedrijven zoals Eneco, Greenchoice en Gazprom Nederland kopen gas op de openbare gasbeurs TFF, en leveren dat weer aan hun eigen klanten.

Noors en Russisch gas loopt door elkaar

Deze Nederlandse leveranciers kunnen niet zo gemakkelijk zeggen dat ze geen Russisch gas willen. Allereerst loopt al het gas in de transportleidingen door elkaar, of het nu uit Rusland of uit Noorwegen komt, zegt een woordvoerder van de GasUnie. Daarnaast is er onvoldoende aanbod uit andere landen om Russisch gas zomaar te kunnen weigeren. Dan moet je je klanten mogelijk nee verkopen.

Greenchoice zegt het meeste gas bij het Nederlandse GasTerra vandaan te halen. “Verder kopen we een deel op de groothandelmarkt, en daarop kun je niet zeggen dat je geen Russisch gas wil. Het gas is niet gecertificeerd en niet te volgen”, zegt een woordvoerder.

Toch is het beter om voor een duurzaam alternatief te kiezen, zegt Schouten, zelfs al krijg je nog deels Russisch gas. “Kies voor een bedrijf dat een deel van de winst in warmtenetten, biogas of warmtepompen investeert. Gazprom doet dat allemaal niet. Elke euro naar Gazprom is een euro te veel, en elk contract duwt ons verder in de armen van Poetin.”

Een meerderheid van de gemeenteraad van Utrecht wil dat het contract met het Russische Gazprom wordt opgezegd. Dit om te voorkomen dat de gemeente financieel bijdraagt aan oorlog. In een reactie tegen RTV Utrecht zegt de gemeente dat Gazprom in de aanbesteding van 2020 als beste uit de bus kwam en aan de duurzaamheidseisen voldeed. Het contract loopt tot 2023.

