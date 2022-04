Gemeenten krijgen een tik op de vingers; hulp aan ondernemers met schulden moet beter

Kleine ondernemers, met of zonder personeel, kunnen bij hun gemeente vragen om schuldhulp. Maar hoe goed en uitgebreid die hulp is, verschilt sterk per gemeente. Dat concludeert de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, in een kritisch onderzoeksrapport dat vandaag verschijnt.

“De vraag of een zelfstandige uit de schulden komt, hangt nu te veel af van de gemeente waarin hij woont. Dat is niet uit te leggen”, zegt Van Zutphen. Er moet volgens hem zo snel mogelijk een minimale ondergrens worden vastgesteld. “Alle gemeenten moeten een soort basisniveau van schuldhulp gaan aanbieden, het minimaal nodige.”

Dat kan in een wet, maar nog mooier zou het zijn als gemeenten het zichzelf tot doel stellen, zegt Van Zutphen. Hij is daarover al in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hij hoopt dat de landelijke overheid – met name de ministers van sociale zaken en binnenlandse zaken – zich ook roert.

Meer zelfstandigen met schulden

Het aantal zelfstandig ondernemers met schulden neemt toe. Dat komt omdat de coronasteun is stopgezet en schuldeisers hun ‘coronacoulance’ kwijtraken. De rekeningen moeten nu toch echt worden betaald. Kleine zelfstandigen moeten vanaf oktober hun gezamenlijke schuld (3,4 miljard euro) binnen vijf jaar aan de Belastingdienst terugbetalen.

Schuldhulpverleners verwachten dat de schulden vanaf dat moment verder oplopen. Het is de vraag of gemeenten klaar zijn om deze groep te helpen. En of de zelfstandigen in kwestie wel om hulp durven te vragen – vaak is de schaamte groot. Die kans is groter als bestaande drempels worden weggenomen, zegt Van Zutphen.

Nu weten ondernemers vaak niet bij welk gemeenteloket ze moeten aankloppen en wat voor schuldhulp ze dan precies kunnen verwachten. Dat houdt ze tegen. Aan gemeenten de taak om daarover veel duidelijker te zijn.

Gemeenten laten na vier jaar nog altijd steken vallen

Door daarover bijvoorbeeld op hun website goed vindbare en duidelijke uitleg te geven en adequaat te handelen als een ondernemer zich meldt bij de fysieke balie van het gemeentehuis. Maar ook door meer mensen met kennis van zaken in huis te halen. Want de meeste gemeenten besteden hun schuldhulpverlening (deels) uit aan externe partijen. Dat maakt ze niet alleen afhankelijk, het is ook verwarrend.

De Nationale Ombudsman deed het afgelopen jaar uitgebreid onderzoek naar de schuldhulpverlening voor zelfstandig ondernemers in tien verschillende gemeenten. Dat deed hij niet zomaar. Al in 2018 riep hij alle gemeenten op de schuldhulp voor deze doelgroep toegankelijker te maken. Nu heeft hij steekproefsgewijs gekeken wat daarvan terecht is gekomen.

Gemeenten laten vier jaar later nog altijd steken vallen, valt te concluderen uit het rapport. Gemeenten hebben zelfstandigen met schulden vaak niet op de radar. Dat komt omdat sommige gemeenten de schuldhulp, zeker voor coronatijd, niet of beperkt aanboden aan ondernemers, omdat ze ‘niet goed wisten of het wel hun taak was’. Later omdat ze druk waren met het uitvoeren van coronasteunpakketten voor inwoners.

Afschrikken

Er gaan ook dingen goed. Zo ziet Van Zutphen al snel een eerste gesprek volgt, als een zelfstandige aanklopt voor hulp bij de gemeente. In de meeste gemeenten binnen één week. In sommige gemeenten – er worden geen namen genoemd – wordt de ondernemers gevraagd om hun administratie mee te nemen naar zo’n gesprek. Want om een gemeentelijk schuldhulptraject te starten, moet de administratie wel op orde zijn.

Dat kan ondernemers afschrikken, weet Van Zutphen. De overheid is niet zelden een van hun schuldeisers. Bovendien is de administratie niet altijd op orde, omdat de ondernemers hun boekhouder niet meer kunnen betalen. De ombudsman benadrukt dat iedereen met schulden recht heeft op een eerste gesprek, zonder dat daar vooraf voorwaarden aan worden gesteld. Gemeenten moeten voorkomen dat ondernemers het idee krijgen dat het meenemen van bepaalde documenten verplicht is.

Wegblijven bij papierwerk en processen

Als het papierwerk niet op orde is, moeten gemeenten hun best doen door te verwijzen naar organisaties die daarbij kunnen helpen. Zodat iemand uiteindelijk wel in aanmerking kan komen voor een schuldhulptraject. Nu moeten zelfstandigen dat in sommige gemeenten maar zelf uitzoeken, ziet Van Zutphen.

Gemeenten moeten zich in een eerste gesprek vooral van hun menselijke kant laten zien, benadrukt hij. Een luisterend oor bieden en proberen een beeld te krijgen van de oorzaak en omvang van de geldproblemen en de gevolgen voor ­iemands werk en privéleven.

“Blijf nou weg van papierwerk en processen”, benadrukt de ombudsman. In zo’n gesprek moet de gemeente ook duidelijk uitleggen wat zij of externe partners kunnen betekenen, waar iemand wel of geen recht op heeft en waarom dat zo is.

Lees ook:

Het is tijd voor een ‘schuldpauzeknop’, zeggen hulpverleners, gemeenten én incassobureaus

Als iemand zich met schulden bij de gemeente meldt, moet het mogelijk worden om schuldeisers direct tijdelijk op afstand te houden. Voor zo’n ‘schuldpauzeknop’ pleiten gemeenten, schuldhulpkoepel NVVK en het Centraal Justitieel Incassobureau.

Goedkope hulp bij schuld blijkt voor veel gemeenten toch duurkoop

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor schuldhulp. Maar als ze die taak aan een externe partij uitbesteden, houden ze vaak niet genoeg toezicht. Dat maken de problemen rondom schuldhulpverlener PLANgroep duidelijk.