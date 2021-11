Gemeente Velsen dwingt twee gescheiden ouders in de bijstand tot zinloze procedure tegen elkaar

De gemeente Velsen jaagt twee mensen met een minimuminkomen op kosten door ze te dwingen een juridische procedure tegen elkaar te voeren. Tot die harde conclusie komt de Noord-Hollandse rechtbank in een maandag gepubliceerd vonnis. De civiele rechter noemt het zelfs ‘schrijnend’.

De zaak draait om twee gescheiden ouders, die onlangs in de rechtbank in Haarlem tegenover elkaar stonden. Zij eiste daarbij dat hij maandelijks een bijdrage van 50 euro voor de verzorging en opvoeding van hun kind zou gaan betalen. Het was niet haar eigen idee om die kwestie aan de rechter voor te leggen. De gemeente dreigde haar uitkering met 50 euro terug te schroeven als niet door de rechter zou worden vastgesteld of de vader die zogenoemde kinderbijdrage kon betalen.

Bij voorbaat stond al vast dat de man die 50 euro per maand niet kon missen. Ook hij krijgt namelijk een bijstandsuitkering en zit in een schuldsaneringstraject. Rechters hebben in eerdere uitspraken al vastgesteld dat mensen in de schuldsanering geen financiële draagkracht hebben om zo’n kinderbijdrage te kunnen voldoen. De rechter wees het verzoek van de vrouw dus af.

Papieren werkelijkheid

Maar de meeste woorden wijdde hij aan een forse tik op de vingers voor de gemeente, die officieel geen partij in de zaak was. “Er bestaat weinig twijfel dat de gemeente Velsen de vrouw min of meer heeft gedwongen het verzoek in te dienen door met korting op de uitkering te dreigen”, aldus het vonnis.

“Terwijl ook voor de gemeente bij aanvang duidelijk moet zijn geweest dat van vaststelling van een kinderbijdrage geen sprake zou kunnen zijn. Het heeft er de schijn van dat hier de papieren werkelijkheid van een checklist is gevolgd zonder de werkelijke situatie van de betrokken burgers te beoordelen.”

Zo’n kinderbijdrage is er op zichzelf niet voor niets. Als een kind bijvoorbeeld bij zijn bijstandsgerechtigde moeder woont, terwijl de vader een behoorlijk salaris heeft, dan ligt een bijdrage wél in de rede. Een gemeente moet die dan zelfs wettelijk opeisen, ook als er geen afspraken over alimentatie zijn gemaakt.

De gemeente kan op die manier een deel van de uitkering op – in dit voorbeeld – de vader verhalen. Maar diverse gemeenten hebben die verantwoordelijkheid in feite bij de uitkeringsgerechtigde gelegd: die kan worden gekort op de uitkering als er niet via de officiële, juridische weg om een bijdrage aan de andere ouder wordt gevraagd.

Ook in andere gemeenten

Uniek is de zaak in Velsen dan ook niet. Zo had sociaal advocaat Ralph van den Hoek onlangs met een vergelijkbare kwestie te maken. “Al komt het ook weer niet heel vaak voor, gelukkig.” Hij stond daarin een man bij met een schuld van duizenden euro’s. Die was door zijn vrouw om een kinderbijdrage gevraagd omdat de regels van de gemeente Kaag en Braassem dat voorschreven. Ook hij hoefde niet te betalen.

“In zo’n zaak zijn we eigenlijk met zijn allen geld aan het verbranden”, stelt hij. “Ze hebben allebei een advocaat nodig, er komt een dure procedure bij de rechtbank... Dat telt zomaar op tot een paar duizend euro. Terwijl een ambtenaar ook gewoon kan checken: is er geld? Nee, er is geen geld. Dan heeft zo’n procedure geen zin.”

Bovendien, benadrukt hij, is de gemeente ook dief van haar eigen portemonnee. “Mensen met een minimuminkomen hebben doorgaans recht op bijzondere bijstand voor dit soort juridische kosten. Dus uiteindelijk betaalt de gemeente zelf.”

Gemeente door het stof

De gemeente Velsen zegt zich het vonnis van de rechtbank aan te trekken. “De gemeente staat niet achter de geschetste werkwijze”, schrijft een woordvoerder. “De opmerkingen van de rechter zijn dan ook aanleiding om hier kritisch naar te kijken en deze, waar nodig, te wijzigen om onnodig procederen te voorkomen.” Als er vergelijkbare gevallen opduiken, gaat de gemeente daar opnieuw naar kijken. Ook wil Velsen in contact met de vrouw in kwestie komen om haar kosten voor rechtsbijstand te vergoeden.

Lees ook:

Volgens de wet geen recht op hulp uit de sociale advocatuur? Rechters grijpen in en wijzen toch betaalde advocaten toe

Rechters deden twee opvallende uitspraken over rechtsbijstand. Ook als dat wettelijk niet is geregeld moeten burgers een gesubsidieerde advocaat krijgen.