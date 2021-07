Geluk bij een ongeluk: Schade door kleinere rivieren Limburg wordt sinds een maand standaard wél gedekt

Het is een opmerkelijk toeval: een dikke maand voor zich deze ongekende watersnood in Zuid-Limburg aandiende, verruimden de grote verzekeraars Centraal Beheer, Interpolis en FBTO hun voorwaarden bij waterschade. Schade door hevige regenval, die dekten de drie Achmea-dochterbedrijven altijd al. Bij een rivier die buiten haar oevers treedt, keerden de maatschappijen voorheen niet uit. Maar juist dat is sinds kort veranderd: schade door kleinere rivieren wordt nu standaard wél gedekt. “Dat hebben we gedaan omdat die risico’s vanwege klimaatverandering toenemen”, vertelt een woordvoerder van Centraal Beheer.

Gevolg is dat de meeste getroffen particulieren in Valkenburg zich kunnen beroepen op hun woonverzekering. ASR en Ditzo hebben deze wijziging namelijk vorig jaar ook al doorgevoerd, zo inventariseerde de Consumentenbond. Of al die getroffen Valkenburgers met de voorwaarden van twee maanden terug pech zouden hebben gehad, is volgens de Centraal Beheer-woordvoerder lastig te zeggen. “Het zou dan van geval tot geval verschillen: is de schadeoorzaak vooral regen of vooral een rivier? Bij het merendeel van de schademeldingen die we krijgen, zien we vooralsnog regen als voornaamste oorzaak.”

Anders is de situatie bij huizen die schade hebben door de Maas. Dat is wél een ‘primaire waterkering’, net als de zee en andere grote rivieren. En die kunnen zo verwoestend overstromen dat er voor een verzekeraar geen beginnen aan is. “Daar kan de overheid inspringen: dat zijn situaties die dan onder de rampenwet kunnen vallen die het kabinet in werking heeft gesteld.”

Inloopuur in Valkenburg

Centraal Beheer, Interpolis en FBTO hielden zowel zondag als maandag een inloopbijeenkomst in een hotel in Valkenburg. Daar kwamen zo'n tachtig verzekerden om advies vragen. “Soms is het kleinere schade in een ondergelopen kelder, maar er zijn ook mensen waar het water twee meter hoog in een souterrain is komen te staan”, schetst schade-expert Marcel Swanink van Centraal Beheer. “Mensen die hun huis uit moesten en hun huisraad naar buiten zagen drijven. Of waarbij de koelkast dan tegen het plafond dobbert.”

In die gevallen kunnen de verzekeraars de schade nog niet eens opmaken. “Eerst moet het water wegzakken”, vervolgt Swanink. “Zo'n ruimte ineens leegpompen kan juist tot extra schade leiden. Bij zo'n droogproces moet je echt weten wat je aan het doen bent.” Onder meer die onzekerheid maakt het onmogelijk om in te schatten hoe groot de materiële schade in Valkenburg – of elders in Limburg – nu eigenlijk is. “Daarbij komt dat veel meldingen pas deze week binnen zullen komen.”

Getroffenen konden bij de inloopspreekuren ook terecht voor een voorschot. Swanink: “Bijvoorbeeld om direct essentiële zaken als een wasmachine of koelkast te kunnen kopen. Of knuffels en speelgoed voor de kinderen, want ook dat is belangrijk, en kan ze echt houvast geven.” Als er behoefte aan is, houden de verzekeraars misschien ook elders in Limburg nog bijeenkomsten. “De reden dat we naar Valkenburg zijn gegaan, is omdat daar met afstand de meeste meldingen waren.”

