Geldzorgen, maar echt besparen? Dat komt later wel, zegt de consument

Met de hete adem van de Tweede Kamer in de nek, en die van een groot deel van de maatschappij, buigt het kabinet zich koortsachtig over manieren om de tanende koopkracht wat te repareren. Genoeg zullen de eventuele compensaties, lastenverlichting of toeslagen nooit zijn, waardoor de komende maanden ook mensen met een middeninkomen in de financiële problemen kunnen komen. Hoeveel doen zij zelf al om kosten te besparen?

Nog niet schokkend veel, blijkt uit een kleine rondgang langs bedrijven en experts. Neem streamingdiensten HBO Max en Prime Video, waar je als klant voor een vast bedrag per maand naar series en films kunt kijken. Bij uitstek iets om op te besparen, zou je zeggen. Maar volgens de meest recente cijfers stijgen de klantenaantallen bij HBO en Prime nog altijd, laten de woordvoerders weten.

Specifieke klantenaantallen kan een woordvoerder van Prime om concurrentieredenen niet geven, maar ‘ook de afgelopen weken zet die stijgende lijn zich nog voort’. Netflix brengt niets naar buiten over klantenaantallen in Nederland.

Sportschool en krant

De sportschool dan? Grote ketens als Basic Fit en Fit for Free reageerden niet op vragen, maar belangenorganisatie NL Actief hoort ‘nog geen geluiden dat consumenten besparen op hun lidmaatschap’. Of mensen hun krant al vaarwel zeggen vanwege geldzorgen is niet duidelijk.

Van de twee dominante uitgevers in Nederland, Mediahuis en DPG Media, reageert de eerste niet en de tweede presenteert de opzeggingscijfers eens per jaar in het jaarverslag. Bij het opzeggen van de krant spelen bovendien vaak meerdere factoren mee, zegt een woordvoerder van DPG, niet alleen koopkrachtverlies.

Het zou best een vreemde situatie zijn als het klopt dat veel middenklassers de besparingen nog wat voor zich uitduwen. Veel Nederlanders zitten namelijk wel degelijk in hun maag met de eigen financiële situatie. Twee derde van de huishoudens is bezorgd over de energierekening, en bijna driekwart maakt zich zorgen over dure boodschappen, zo blijkt uit een recente peiling door Panel Inzicht onder duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder.

In datzelfde onderzoek zeggen veel respondenten dat zij vanwege geldzorgen minder energie verbruiken, dat zij vaker naar goedkopere supermarkten gaan of de auto vaker laten staan. Maar volgens consumenteneconoom Marten van Garderen passen mensen hun bestedingsgedrag in het algemeen maar langzaam aan als er alarmerende berichten verschijnen over een mogelijke recessie of dalende koopkracht. Hij brengt voor ING in kaart hoeveel, hoe vaak en waarvoor mensen met hun pinpas betalen.

Tering naar de nering

“Uitgavenpatronen veranderen niet in een paar weken”, zegt hij. “Zelfs een enorm laag consumentenvertrouwen, zoals we nu zien, moet wel wat langer aanhouden voor de bestedingen echt naar beneden gaan.” Dan heeft hij het vooral over middeninkomens, want mensen met een laag inkomen zitten al veel langer in zwaar weer, en zijn dus ook al veel langer bezig om de tering naar de nering te zetten.

Volgens Joyce Donat van de Consumentenbond kunnen al deze mensen ook aardig wat besparen door over te stappen op een goedkopere auto- of woonverzekering. De Consumentenbond heeft zelf een aantal vergelijkingspagina’s voor zulke verzekeringen, en in juli en augustus ziet Donat ‘duidelijk meer bezoekers’ dan in de maanden ervoor. Het aantal mensen dat overstapt is daarentegen niet erg gestegen. “Het zijn nu dus nog vooral oriënterende sitebezoekers. Misschien komt dat overstappen dus nog.”

Bij het pinnen in de winkel zijn consumenten wél wat zuiniger geworden in de eerste zes weken van het derde kwartaal, afgezet tegen het tweede kwartaal van dit jaar. Van Garderen van ING ziet dat vooral bij niet-essentiële bestedingen, zoals bij woonwinkels (-6 procent), elektronicawinkels (-5 procent) en bij de categorie ‘recreatie en cultuur’ (-4 procent).

Met hetzelfde geld minder kopen

“En deze lagere omzetcijfers zijn nog niet eens gecorrigeerd voor de stijging van de consumentenprijzen”, zegt de ING-econoom. Door de hoge inflatie kun je met hetzelfde geld minder spullen kopen. Een omzetdaling van 5 procent bij elektronicawinkels zoals BCC of Mediamarkt betekent, gezien die inflatie, dat het aantal afgerekende producten met méér dan 5 procent is gedaald.

Wel speelt er in het algemeen meer mee dan alleen koopkrachtverlies. “Dat er minder is uitgegeven aan recreatie en cultuur kan ook komen door het bovengemiddeld warme weer van de afgelopen weken. Daardoor zijn mensen ’s avonds misschien liever buiten dan binnen in een theater.”

Aankopen in de supermarkt stegen iets in de afgelopen maanden, maar dat hoeft niet te betekenen dat consumenten meer op de kassaband leggen. Door de inflatie betaal je voor hetzelfde winkelmandje simpelweg meer, en eten is niet altijd iets waarop valt te bezuinigen.

