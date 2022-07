Geld voor sanering kottervissers; maar komt dat na alle klappen nog op tijd?

Ze zitten al een paar jaar in de hoek waar de klappen vallen, de Nederlandse kottervissers. In de strijd om de ruimte op de Noordzee leveren ze beetje bij beetje terrein in. Aan beschermde natuur en aan windmolenparken. En vanwege de Brexit, die er voor zorgt dat Nederlandse vissers minder op de Noordzee kunnen vangen.

Daarbij komt dan óók nog het verbod op pulsvisserij. Een vangstmethode die platvissen door een elektrisch schokje doet opschrikken, waardoor ze in het net belanden. Innovatief en milieuvriendelijk, vonden Nederlandse vissers én de overheid, want de methode kost minder brandstof en laat de zeebodem beter intact. Maar de Europese rechter gaf de Fransen, die ertegen ageerden, vorig jaar gelijk.

Het gevolg: een sector in de verdrukking. “Ik zie, als je naar de vloot in zijn huidige vorm kijkt, geen rooskleurig toekomstperspectief”, schreef minister Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) onlangs in zijn toekomstplan voor de kottervisserij. “We kunnen niet doorgaan op de manier waarop we nu vis uit zee halen. De impact daarvan op natuur en milieu is te groot.” Hij wil daarom samen met de sector werken aan een ‘innovatieagenda’. Dat moet leiden tot ‘een sector die kleiner, wendbaarder en diverser is’.

En toen kwam de oorlog

Vanwege de Brexit heeft Staghouwer een pot van 200 miljoen euro tot zijn beschikking, die wordt gebruikt voor een saneringsregeling. Ongeveer eenzelfde bedrag is beschikbaar voor innovatie en vernieuwing van de vloot. Maar de grote opgave die er toch al lag, wordt nu nog eens bemoeilijkt door de hoge brandstofprijzen. In een week op zee verstookt een kotter enkele tienduizenden liters gasolie. Uitvaren betekent momenteel fors verlies lijden, waardoor veel schepen in de haven blijven.

Visserijorganisaties vrezen daarom dat de miljoenen van Staghouwer te laat komen. “U biedt weliswaar perspectief voor vissers op de lange termijn, maar niet voor de korte termijn", schrijven de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO), de Visfederatie en het Nationaal Overleg Visafslagen in een recente brief aan de minister.

Als er niet heel snel steun komt, vallen veel bedrijven om, benadrukken zij. “Een overbruggingsregeling is eerder gisteren dan vandaag nodig. Er is bittere noodzaak om snel te handelen, anders is het voor veel kotterbedrijven echt te laat.”

Verschil met Frankrijk

Het steekt de visserijorganisaties bovendien dat uitgerekend de Franse vissers, die hun Nederlandse collega's al dwars zaten bij het pulsvissen, al een paar maanden worden gecompenseerd voor de hoge brandstofprijzen. “Heel bijzonder dat er zulke verschillen tussen lidstaten kunnen bestaan”, schrijft de Visserbond op zijn website.

De organisatie wijst er daarbij ook op dat er vanuit Europa nu een miljard euro beschikbaar is als steun voor vissers die te kampen hebben met hoge brandstofkosten. Ook riep de Tweede Kamer onlangs al op tot haast. “Er is ruim voldoende geld en er is de politieke wil om de Nederlandse visserij met een overbruggingsregeling te ondersteunen. Minister Staghouwer moet nu echt snel gaan leveren.”

Staghouwer maakte afgelopen vrijdag meer bekend over de saneringsregeling. Die staat van 1 september tot 30 november open. Voorwaarde voor deelname is dat vissers daadwerkelijk door de Brexit zijn benadeeld. De minister verwacht begin september met meer informatie over de overbruggingsregeling te komen. Maar of dat snel genoeg is? De Vissersbond en de CVO waren maandag niet bereikbaar voor een reactie.

