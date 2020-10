Geld verdienen aan het virus? Het bedrijf Tellrs kan het

Als je dan toch technisch bent, en er heerst een virus, dan kun je die twee dingen maar het beste combineren. Dat dachten Roman Janssen ( 31) en zijn team toen het onheil toesloeg. Janssen begon vorig jaar met twee andere ingenieurs een bedrijf in regeltechniek voor ingewikkelde machines. “Wij ontwikkelden oplossingen voor machines die complexe bewegingen moeten uitvoeren, zoals een lasrobot.”

Het opstarten van het bedrijf was een stuk minder ingewikkeld. “Je huurt ergens een kantoortje, zet een paar bureaus neer en dan ga je aan de slag”, vertelt Janssen. En het ging best goed. Ze hadden al aardig wat klanten.

“Maar toen trok corona de stekker eruit. In plaats van met een volle agenda zaten we ineens stil. Ons werk kon in principe doorgaan, maar klanten werden angstig en annuleerden orders. Gelukkig waren wij al bezig met het uitdokteren van technologie om data te halen uit de machines waarmee we werkten. Gegevens waar je misschien meer mee zou kunnen doen.”

Sensoren koppelen

Al vrij snel legde Janssen en zijn team de link met de boosdoener. Als dat virus zich dan toch zo opdringt is dáár misschien iets mee te doen. Er ging bij hem voor het eerst een lichtje branden toen hij dacht aan de briefjes op deuren van winkels en restaurants die het maximaal aantal mensen aangeven dat binnen mag zijn. “Een heel gedoe bij de ingang, je kreeg nog net geen lintje om je nek.” Dat moet handiger kunnen. En nuttiger. Iets met sensoren.

“Die hangen vaak al in winkels om mensen te tellen. Wat wij moesten doen, is die sensoren koppelen aan onze teller-app. Die koppel je vervolgens weer aan bijvoorbeeld een scherm of stoplicht bij de ingang. Zijn er te veel mensen binnen, dan springt-ie op rood, verlaten klanten de winkel, dan gaat-ie op groen. Zo vervang je dat mannetje bij de deur.”

Het was wel even een investering van tijd en geld – en het was nooit gelukt zonder samenwerking te zoeken met andere bedrijven in de business. Maar Tellrs, zoals het bedrijf van Janssen heet, was geboren. En nog lang niet dood, want er kan met zo’n systeem veel meer dan alleen tellen met z’n hoevelen we in de bouwmarkt zijn. Janssen: “Doordat de teller de data opslaat, kan een winkelier of restauranthouder ook bewijzen dat hij zich aan de regels heeft gehouden.”

Schoonmaakploeg inroosteren

Het grootste geluk bij een ongeluk is misschien wel dat Tellrs het coronavirus best kan missen. Als kiespijn, natuurlijk. Dat sowieso. Maar ook als verdienmodel heeft Janssen Covid-19 niet per se tot in de eeuwigheid nodig. Daarvoor is de toepassing domweg te veelzijdig. “Je kunt het overal inzetten. We tellen bij meerdere grote onderwijsinstellingen hoe druk het is. Op basis daarvan kan een school dan bijvoorbeeld de schoonmaakploeg inroosteren.”

Inmiddels verdienen Janssen en zijn team geld met Tellrs, al kunnen ze er nog niet van leven. Jansen: “Wij zijn van ‘uurtje factuurtje’ naar een model gegaan waarbij onze klanten een abonnement hebben. Een zekere inkomstenbron dus. Ja, dit heeft alle potentie.”

