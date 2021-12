Geen vuurwerk op oudejaarsavond in Brazilië door omikron

Met oud en nieuw komt er geen groot feest in Rio de Janeiro. Burgemeester Eduardo Paes vindt het te riskant om miljoenen mensen op het strand van Copacabana vuurwerk te laten kijken nu de omikronvariant van het coronavirus in Brazilië is beland.

“Dit doet mij verdriet als burgemeester en als persoon. Oudejaarsavond is in Rio een ongelofelijk feest en onvergelijkbaar in de wereld”, zei Paes na zijn besluit tegen de media. Hij voegde eraan toe dat gevaccineerde toeristen welkom blijven in zijn stad.

Twee kwartalen krimp op rij

Omikron verschijnt op het toneel terwijl de Braziliaanse economie in een technische recessie is beland. De economie is namelijk twee kwartalen op rij gekrompen, vergeleken met het voorgaande kwartaal. Na een krimp van 0,4 procent in het tweede kwartaal eindigde het derde 0,1 procent in de min.

Dat komt vooral doordat de landbouwproductie met 8 procent is teruggevallen en de export met 10 procent. Hierbij speelt het einde van het sojabonenseizoen een grote rol, zegt Rebeca Palis van het Braziliaanse Instituut voor Geografie en Statistiek. “Aangezien soja de belangrijkste Braziliaanse grondstof is, neigt de landbouwproductie in de tweede helft van het jaar lager uit te vallen.”

Daarnaast hadden koffieboeren en graanboeren last van extreem weer, zegt Palis. Verder daalt de productie van de industrie al vijf maanden op rij, van juni tot en met oktober.

Op het niveau van voor de pandemie

In het eerste jaar van de coronacrisis liet de Braziliaanse economie een V-vormig herstel zien. Het bruto binnenlands product zakte diep in, veerde omhoog, en is nu even groot als voor de pandemie. Maar momenteel zet de groei dus niet door.

Dat de dienstensector wel groeit, komt doordat de economie is heropend. Van de Braziliaanse bevolking is 64 procent volledig en 13 procent gedeeltelijk gevaccineerd, meldt de website Our World in Data. Consumenten gaan weer naar de winkel.

Wel zijn ze een stuk duurder uit, want sinds januari is de inflatie opgeklommen van 4,5 naar bijna 11 procent. Tegelijkertijd heeft de centrale bank de beleidsrente in stapjes verhoogd van 2 naar 7,75 procent. Deze week is er een nieuw rentebesluit. Een hogere rente beperkt de vraag en zorgt zo voor minder inflatie is het idee.

Een kwart van de mensen leeft in armoede

Voor een op de vier Brazilianen valt er weinig te besparen. Die leven al in armoede, meldt het instituut voor de statistiek. Het gaat om ruim 50 miljoen mensen.

President Jair Bolsonaro, die oktober volgend jaar herkozen wil worden, heeft zojuist het sociale vangnet voor arme huishoudens verstevigd. Voortaan krijgen die maandelijks maximaal 400 real, oftewel 62 euro. De begroting van de overheid is hiervoor verruimd.

Bolsonaro’s hulpprogramma Auxilio Brasil vervangt Bolsa Familia, dat zijn linkse tegenstander Luiz Inácio Lula da Silva in 2004 heeft opgezet als president.

Latijns-Amerikaspecialist Luciano Rostagno waarschuwt Bolsonaro voor een tegengesteld effect. “De hogere publieke uitgaven, vanwege Auxilio Brasil, kunnen meer inflatie creëren en de noodzaak bij de centrale bank vergroten om de rente te verhogen”, zegt hij tegen databedrijf BNamericas. Als hierdoor de economie afremt in de periode voor de verkiezingen, kan dat Bolsonaro de nodige stemmen kosten.

