Geen toeristen, dus werd er weinig Delfts Blauw verkocht

Royal Delft, de maker van onder meer Delfts Blauw, heeft een beroerde eerste helft van het jaar gedraaid. Het bedrijf leunt normaal gesproken zwaar op aankopen van toeristen, maar die kwamen vanwege de uitbraak van het coronavirus nauwelijks nog naar Nederland. Geld werd er vooral nog verdiend met investeringen in vastgoed.

“Vanwege de coronapandemie heeft Royal Delft tweeënhalve maand geen bezoekers kunnen ontvangen; normaliter de drukste periode van het jaar”, aldus topman Henk Schouten. In de eerste helft van 2019 werd nog een winst gemaakt van 311.000 euro, dat sloeg in de afgelopen zes maanden om in een verlies van 364.000 euro. Het bedrijf spreekt ondanks de tegenvallende resultaten van een ‘onverkort sterke financiële positie’.

De totale omzet van het bedrijf kromp met ruim een derde, van 3,9 miljoen euro in de eerste helft van 2019 naar 2,5 miljoen in de eerste zes maanden van 2020. De verkoop van het Delfts Blauw van bedrijfsonderdeel De Porceleyne Fles stortte met twee derde in, van 2,8 miljoen naar 930.000 euro. Dat werd deels goedgemaakt door een hogere omzet uit verhuur van vastgoed, en een eenmalig hogere omzet van zo’n 300.000 euro uit de verkoop van kristalglas.

Einde voor de glasblazerij

Dat laatste is het gevolg van een opheffingsuitverkoop bij het onderdeel Royal Leerdam Crystal. Dit bijna 150 jaar oude glasblazersbedrijf werd in 2008 overgenomen door Royal Delft, maar lijdt al jaren verlies. Omdat uitzicht op verbetering uitbleef werd in april van dit jaar al aangekondigd dat de activiteiten in zijn geheel worden gestaakt. De glasblazerij is eind juni gesloten, de verkoopwinkel volgde een maand later. Een ontslagregeling voor de werknemers kost het bedrijf zo’n 390.000 euro, zo schrijft het in de halfjaarresultaten.

De onzekerheid rond het coronavirus zorgt ervoor dat Royal Delft geen voorspelling durft te doen voor het restant van het jaar. Het bedrijf zegt zo veel mogelijk gebruik te zullen maken van overheidsregelingen die zijn opgetuigd om bedrijven te steunen. In de eerste helft van het jaar werd een beroep gedaan op de zogeheten NOW-regeling – waarbij personeelskosten deels worden doorbetaald door de overheid – van 302.000 euro.

In afwachting van de besluitvorming van de aandeelhoudersvergadering in september, kondigde het bedrijf in juni al aan dat het voorlopig geen dividend zal uitkeren. Daarmee wil het bedrijf voorkomen dat de financiële positie verder verslechtert.

Eerder dit jaar liet het bedrijf weten de activiteiten van het bijbehorende museum in Delft te willen onderbrengen in een stichting. Dat moet het makkelijker maken om subsidies, legaten en bruiklenen aan te trekken. Jaarlijks trekt het museum zo’n 140.000 bezoekers.

