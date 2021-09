Geen test- of vaccinatiebewijs? Dan geen recht op toegang tot de werkplek, vinden werkgevers

Nu steeds meer mensen terugkeren in een steeds drukker bezette werkomgeving, neemt ook de discussie over veiligheid op de werkplek toe. Dat leidde er al toe dat leaseautobedrijf Leaseplan zijn ongevaccineerde medewerkers thuis laat werken. Vakbonden FNV en CNV zijn daar dan weer fel op tegen. Het leidt tot druk op werknemers om zich te laten vaccineren en daarmee tot een verkapte vaccinatieplicht.

Toch moeten werkgevers in het uiterste geval zo ver kunnen gaan als Leaseplan, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. De werkgeversorganisaties vinden dat bedrijven hun personeel om een test- of vaccinatiebewijs moeten kunnen vragen. En dat niet alleen: als zij zo’n bewijs niet kunnen overleggen, moet het mogelijk zijn hen de toegang tot de werkplek te ontzeggen. “Voor hen kan dan een andere oplossing worden gezocht, zoals ter plaatse alsnog testen, thuiswerken of beschermende maatregelen.”

Ondernemers zitten klem

Volgens VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen komen ondernemers steeds klem te zitten. “Enerzijds zijn ze wettelijk verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving, anderzijds mogen ze nu niet eens vragen of hun medewerkers gevaccineerd of getest zijn, en kunnen ze mensen niet weigeren.”

Werknemers vragen daarbij zelf ook al geregeld om een veilige werkplek, met gevaccineerde of geteste collega’s, benadrukt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. “Ook zijn er bedrijven, bijvoorbeeld in de evenementensector, waar ondernemers straks klanten moeten vragen om een coronatestbewijs, terwijl ze het de eigen werknemers niet eens mogen vragen.”

Twijfel over vaccineren?

Er ligt in elk geval een privacydilemma op de loer: is het wenselijk dat een werkgever van zijn personeel weet wie niet gevaccineerd wil of kan worden? Maar om die kennis is het de werkgeversclubs niet te doen, benadrukt een woordvoerder. “We willen niet dat dit bij iedere werkgever gebeurt, maar wel dat bedrijven waar zo’n discussie speelt, de mogelijkheid krijgen naar de test- of vaccinatiestatus te vragen. De privacy kun je daarbij ook deels waarborgen. Ik ga het nu invullen, maar kijk bijvoorbeeld naar de CoronaCheck-app. Daarmee krijg je een groen vinkje, maar weet niemand of je getest bent, gevaccineerd bent of recent corona hebt gehad.”

Het laat onverlet dat een werkgever bij een rood kruisje nattigheid zal voelen. Een situatie die VNO-NCW en MKB-Nederland vooral ook willen voorkomen met een nieuwe campagne om vaccinatietwijfelaars over de streep te trekken. “Twijfel over vaccineren? Laat je informeren”, luidt daarvan de slogan.

