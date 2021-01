Geen loon voor medewerker die weigert mondkapje te dragen, is dat terecht?

Een bezorger die sinds 2014 bij een banketbakkerij in Bilthoven werkt, weigert een mondkapje te dragen. Zolang hij weigert mag hij van de baas niet meer op het werk verschijnen, hij krijgt ook geen salaris meer. De medewerker is het daar niet mee eens en stapte naar de rechter.

Volgens de bezorger zorgt het dragen van een mondkapje voor veel hinder tijdens zijn werk en kan hij voldoende afstand houden van collega’s, waardoor het dragen van een mondkapje in zijn functie niet nodig is.

Zijn collega’s dragen wel een mondkapje. De werkgever heeft dat op 13 oktober voor alle personeelsleden verplicht gesteld. De bezorger hoeft in de auto geen mondkapje op. Daardoor moet hij het mondkapje ongeveer 10 procent van zijn werktijd dragen, als hij goederen ophaalt en aflevert tussen vestigingen en bij leveranciers en afnemers.

‘Een maatschappelijk aanvaard middel’

De rechtbank stelt de werkgever nu in het gelijk. “Hoewel over de effectiviteit van het mondkapje wordt getwist, is het een maatschappelijk aanvaard middel”, laat de rechtbank weten. De rechter houdt het er op dat het dragen van een mondkapje kan bijdragen aan de veiligheid en gezondheid.

Dat is ook wat de banketbakkerij bepleitte, die beroept zich op zijn verplichting om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. “Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid voor hun personeel. In het kader van corona betekent dat ook dat werkgevers er alles aan moeten doen om coronabesmettingen op de werkplek te voorkomen”, laat arbeidsjurist Pascal Besselink van juridisch dienstverlener Das weten.

Bovendien beroept de banketbakkerij zich met de mondkapjesplicht op het instructierecht, legt de arbeidsjurist uit. “Volgens het instructierecht mag een werkgever bepaalde voorschriften opleggen over hoe je je gedraagt in een onderneming. Bijvoorbeeld dat werknemers in de bouw altijd een helm moeten dragen.”

Ook een financieel risico

Het derde argument van de werkgever om de mondkapjesweigeraar niet meer toe te laten op de werkvloer is het financiële risico dat de onderneming daarmee loopt, legt Besselink uit. “De werkgever moet loon doorbetalen als mensen ziek worden of in quarantaine moeten. Dat is een financiële reden om het dragen van een mondkapje te verplichten.” De banketbakkerij zette dit kracht bij door aan te tonen dat het bedrijf sinds de uitbraak van het coronavirus al duizend productie-uren had verloren door mensen die door ziekte niet konden komen werken.

De werknemer voerde aan dat het dragen van een mondkapje inbreuk maakte op zijn persoonlijke levenssfeer. Omdat het hinder, ongemak en gezondheidsrisico’s veroorzaakt. “Dat laatste heeft hij in de rechtbank niet hard kunnen maken”, zegt Besselink. “Hij had voor zover bekend geen last van een aandoening, zoals astma, waarmee het dragen van een mondkapje gezondheidsrisico’s mee kan brengen. Dan zou het oordeel weer anders kunnen zijn.”

