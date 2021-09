Geen groen vinkje? Dan niet de werkvloer op, vinden werkgevers

Werkgevers moeten de mogelijkheid krijgen om hun medewerkers om een test- of vaccinatiebewijs te vragen. Wie dat niet kan tonen, moet van de werkplek geweerd kunnen worden. Hiervoor pleiten werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

Wie in Nederland een evenement bezoekt, mag tegenwoordig alleen naar binnen als de CoronaCheck-app een groen vinkje laat zien. Maar de medewerkers in diezelfde zaal of op dat festivalterrein? Die mag een werkgever nu niet vragen naar zijn test- of vaccinatiestatus.

De casus schetst het dilemma waar werkgevers tegenaan lopen nu de maatschappij steeds meer open gaat. Aan de ene kant hebben werknemers recht op hun eigen lichamelijke integriteit: of zij wel of niet gevaccineerd zijn, gaat de baas niets aan. Anderzijds krijgen werkgevers vragen van andere werknemers, klanten en bezoekers. Die willen een zo veilige mogelijke omgeving, waarbij iedereen gevaccineerd of anders in elk geval getest is.

Nieuwe spelregels

“Werkgevers komen klem te zitten", vindt VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen. Samen met partnerorganisatie MKB-Nederland wil de werkgeverskoepel nieuwe spelregels: bedrijven moeten hun personeel kunnen vragen om een vaccinatie- of testbewijs te tonen. Kunnen ze dat niet overleggen, dan moet een medewerker in het uiterste geval de toegang tot de werkplek kunnen worden ontzegd.

“Neem bijvoorbeeld een bedrijf dat een stukadoor bij iemand langs stuurt”, schetst Thijssen. “Als die klant vervolgens wil weten of iemand gevaccineerd of getest is, kan dat dus niet. Ook op de werkvloer zelf speelt dit: ook werknemers willen weten of ze in een veilige omgeving terug naar kantoor kunnen.”

De discussie over vaccinatie op het werk komt de laatste weken vaker terug. Zo kwam deze week naar buiten dat leaseautobedrijf Leaseplan ongevaccineerde werknemers niet toelaat op de werkvloer. In de zorg speelt de discussie nog sterker omdat medewerkers met vaak kwetsbare cliënten of patiënten werken. Een pleidooi om in de sector te registreren wie er wel of niet gevaccineerd is, werd ondertekend door onder meer Actiz, de grootste werkgeversorganisatie in de ouderenzorg.

De vakbonden staat op privacy

Vakbonden FNV en CNV zijn daar fel op tegen. “Wij zijn voor vaccinatie. Maar je hebt het recht om je werkgever daarover niets mede te delen, om privacy-redenen”, reageert vicevoorzitter Kitty Jong van FNV. CNV sprak eerder al van een verkapte vaccinatieplicht.

Volgens Thijssen kan dat privacyprobleem deels ondervangen worden door vragen over vaccinatie en testen bij een vertrouwenspersoon onder te brengen. Maar dat lost niet alles op: als iemand principieel niet gevaccineerd of getest wil worden, zal het immers al snel gaan opvallen dat hij niet naar het werk kan komen. “De groep die zich niet wil laten vaccineren of testen, is klein”, vervolgt Thijssen. “Maar we kunnen daar moeilijk de hele samenleving op inrichten: we willen ook weer terug naar normaal.” VNO-NCW en MKB-Nederland houden daarom ook een campagne om twijfelaars over de streep te trekken.

Het demissionaire kabinet benadrukte tot nu toe meermaals dat het een tweedeling tussen gevaccineerden en ongevaccineerden wil voorkomen. Wel komt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) binnen twee weken met een reactie op het pleidooi van Actiz en andere zorgpartijen. “Het is een complexe kwestie”, vertelt een woordvoerder. “Een werkgever mag wel vragen naar de vaccinatiestatus, maar een werknemer hoeft geen antwoord te geven. En er is ook nog een verschil tussen de zorg, waar je met bescherming van patiënten te maken hebt, en andere beroepen.”

