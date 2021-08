Geen flex, alleen nog vaste contracten: dit Friese bedrijf gaat radicaal voor zijn werknemers

Ergens in een vorig leven was Klaas-Jan de Goede vestigingsmanager in een drukkerij, toen er gaandeweg iets bij hem begon te knagen. Een overname en bezuinigingen benamen hem de lol in zijn werk. Terwijl hij er ondertussen in zijn vrije tijd wél schik in had om thuis in de schuur kachels in elkaar te lassen. Het bracht hem, op advies van een kennis, tot een open sollicitatie bij het Friese metaalbedrijf Oreel. “Metaal was nieuw voor mij. Maar ik hou van aanpakken, en vind het leuk om dingen te maken.”

Zo stond hij op een maandag ineens zonder noemenswaardige ervaring bij de lasermachine. Gaandeweg leerde hij het vak en zeven jaar later werkt hij nog steeds voor het bedrijf uit Hallum, een dikke tien kilometer ten noorden van Leeuwarden. Inmiddels als voorman van de ploeg lasersnijders. De Goede en zijn team ontwikkelen in feite de bouwstenen voor de complexe constructies die verderop in de fabriek worden gemaakt.

Metaal in alle soorten en maten

Wie een rondje loopt door de twee grote bedrijfsloodsen, ziet dan ook heel veel metaal, in alle soorten en maten. Kleine onderdelen die op het oog – schijn bedriegt vaak – ook best in Ikea-bouwpakket zouden kunnen zitten. Maar ook ingewikkelde bouwsels die voor de gemiddelde leek lastig thuis te brengen zijn.

Neem bijvoorbeeld de cirkelvormige constructie waarbij directeur Sytse Oreel even blijft staan. Het ding heeft een diameter van ongeveer een meter, een aantal poorten van verschillende grootte en is gelardeerd met een hoop techniek. Wat het is? “Dit gaat in een machine die uien op grootte en kwaliteit kan selecteren”, legt hij uit. “Die maken we bijvoorbeeld ook voor appels: de mooiste voor de supermarkt, die met een klein vlekje in de marktkraam en de wat mindere voor in de appelsap of -moes.” Oreel levert daarbij de metalen onderdelen aan diverse machinebouwers, die vaak leveren aan de Amerikaanse markt. Vooral onderdelen van sorteermachines vormen hier in Friesland een belangrijke specialisatie.

Niet alleen voor fruit en groente, trouwens. Ook bij het scheiden van afval worden de metalen en technieken van Oreel veel toegepast. In een wereld die steeds meer aan machines overlaat, groeit het meer dan anderhalve eeuw oude familiebedrijf gestaag. Ooit maakte het bedrijf louter melkbussen onder de merknaam Jumbo. De olifant in het bedrijfslogo – de bussen waren zo sterk dat ze een olifant konden dragen – refereert er nog aan. In de kleine twee decennia dat Sytse Oreel het familiebedrijf leidt, groeide het personeelsbestand van 40 naar 140 medewerkers. En met een uitbreiding in het verschiet zoekt hij nu liefst 25 nieuwe mensen.

Gestopt met tijdelijke contracten

Dat doet Oreel op onorthodoxe wijze. Met tijdelijke contracten is het bedrijf gestopt: medewerkers kunnen meteen rekenen op de zekerheid en het vertrouwen van een vaste aanstelling. Ook vist Oreel bewust in een zo groot mogelijke vijver. Juist zij-instromers zijn van harte welkom, ook als ze nog geen achtergrond in de (metaal)techniek hebben. Vrouwen ziet Sytse Oreel extra graag komen. “Het is ook goed voor de sfeer op de werkvloer als hier niet alleen maar jongens uit de Friese klei staan.”

Alleen nog maar vaste banen: het is een opmerkelijke stap in een branche waar onlangs nog maandenlang gestaakt is voor een nieuwe cao. En waarbij juist de grote hoeveelheid flexcontracten een van de hete hangijzers was. Maar vaste contracten, zo benadrukt Oreel, zijn júist ook in het belang van hem als werkgever. “We hebben een kennisintensief bedrijf, waarbij het best even tijd kost om mensen in te werken. Het is zonde om die investering weer teniet te doen.”

Bovendien liggen de goede vakmensen niet voor het oprapen. “Dan moet je als bedrijf ook iets te bieden hebben.” Een vast contract dus, maar bijvoorbeeld ook prettig en afwisselend werk.

Directeur Sytse Oreel bij de nieuwe lasmachine. Beeld Reyer Boxem

Mooi apparaat maakt werk leuker

Tijdens de rondgang door de loods stopt Oreel even bij een soort witte operatiekamer. De patiënt in kwestie? De klep van een afvalcontainer, die door een geavanceerde machine automatisch aan elkaar wordt gelast. Op relatief lage temperatuur, waardoor vervormingen worden voorkomen. “Je kunt dit met de hand doen”, vertelt Oreel. “Maar deze methode heeft de toekomst: de kwaliteit is erg hoog. En dat niet alleen: medewerkers vinden het ook mooi om met dit soort nieuwe technieken te werken. Het maakt dus ook het werk leuker.”

De opmerkelijke wervingscampagne leverde Oreel al zo’n dertig sollicitanten op. “Een aantal lassers: dat is fijn, want daar hebben we direct behoefte aan. Maar ook veel enthousiaste brieven van mensen uit andere sectoren. Daarbij gaan we ook het gesprek aan om te kijken wat bij ze past.” En wie weet zitten er dan een paar nieuwe Klaas-Jans bij, die als zij-instromer hun plek vinden in de metaalsector. Oreel: “Natuurlijk, je moet interesse hebben in techniek. Maar verder kan iedereen leren wat we hier doen.”

