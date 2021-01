Geen feest, bruiloft of partij: het is sappelen voor de zangeres, de dj en de keyboardvirtuoos

Artiesten hebben al lange tijd nauwelijks optredens en dat geldt ook voor minder bekende namen, zoals zangeres Sasja Brouwers, dj Giel Hilgerdenaar en keyboardvirtuoos Dirkjan Ranzijn. ‘Ik heb gelukkig wat vet op de botten. En ik woon bij mijn moeder, dat scheelt ook.’

Hij staat prominent in de huiskamer, de Böhm Sinfonia 480 DJR Edition Multi Keyboard. Een pracht van een instrument, waar je wel duizend geluiden uit kunt halen, van hardrockgitaren tot klassieke strijkers. Het parelmoerwitte keyboard heeft zuilen die zijn bespoten met echte goudlak. Dirkjan Ranzijn (52) is er maar wat trots op, al kan hij er sinds de coronacrisis niet meer mee op pad.

Voor een artiest als Ranzijn – “Ik ben een soort André Rieu in het klein” – is niet kunnen optreden extra vervelend. De keyboardvirtuoos speelt doorgaans op internationale podia en moet het de laatste jaren vooral hebben van concerten in Engeland, dat nu weg is uit de EU. “Door corona en de brexit heb ik dus twee bergen te beklimmen”, constateert Ranzijn. Geen misverstand: hij staat volledig achter de verlengde lockdown: “Het allerbelangrijkste is dat iedereen gezond blijft.” Als we allemaal meewerken, hoopt hij, zal het virus wel verdwijnen.

Maar de brexit, die blijft. En de regels om in Engeland te kunnen spelen, zijn veranderd: “Als ik daar wil optreden, moet ik voortaan drie maanden vooraf een werkvisum aanvragen. Nu gebeurt het mij weleens dat ik vier jáár vooraf wordt geboekt, maar meestal is het korter dan drie maanden van tevoren. Wat moet ik dan tegen mijn fans in Engeland zeggen? Ja, sorry, ik kom niet, want dan heb ik nog geen werkvisum?”

Hoe het met de belasting zit, weet Ranzijn ook niet precies. “Misschien moet ik nu wel in Nederland én in het Verenigd Koninkrijk belasting betalen. Weet je wat zo zuur is? De mensen in Engeland die vragen of ik kom, zijn vaak mensen die voor de brexit hebben gestemd.”

Vervelen doet hij zich niet. Ranzijn haalt ook vanuit huis iedere dag wel een nieuwe sound uit zijn Böhm. Corona en de brexit komen echter wel net op het moment dat het Nederlands publiek hem had leren kennen door zijn optredens als vaste muzikant bij de ‘Jopie Parlevliet Show’ van RTL4. Ranzijn deed ook veel voor de Deense televisie, het ging eigenlijk gewoon goed.

“Ik heb goed verdiend en gelukkig wat vet op de botten. En ik woon bij mijn moeder, dat scheelt ook in de kosten. Noodsteun krijg ik niet, omdat ik niet sta geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Ik denk nu in oplossingen. Mijn muziek streamen op Spotify en iTunes. Tientjeswerk, maar toch. En daarnet belde een oud-leerling. Geef jij nog les, vroeg ze. Nu wel, zei ik.”

Zangeres Sasja Brouwers (48)

‘Ik heb net een online zangles achter de rug’

“Ik keek niet erg op van de verlengde lockdown. We zagen het aankomen. Gek genoeg ben ik inmiddels gewend aan de situatie zoals die nu is, maar ik heb veel tranen liggen. Het blijft heel verdrietig dat ik het bedrijf dat ik in dertig jaar heb opgebouwd, nu in rook zie opgaan. Ik treed als zangeres normaal gesproken op bij bruiloften, partijen en verjaardagsfeestjes. Nu moet ik vindingrijk zijn. Daarom coach ik nu andere artiesten. Ik heb net een online zangles achter de rug. Maar de optredens voor de opkomende artiesten die ik coach, liggen nu eveneens stil, waardoor ik ook als manager aan de zijlijn moet toekijken. Voor hen vind ik het eigenlijk nog erger.

Ik treed de laatste tijd wel vaker op bij crematies, omdat meer mensen overlijden door corona. Noodsteun krijg ik niet voor het artiestenwerk, dat is wel krom. Je moet de juiste registratie hebben bij de Kamer van Koophandel en ik kom niet aan mijn 4000 euro vaste kosten als zangeres. Als zangcoach krijg ik wel steun. Dit alles heeft weerslag op mijn humeur, maar weet je: hoewel mijn omzet vreselijk keldert, blijf ik een positieve vrouw die vooral uitkijkt om weer te kunnen optreden. Uiteindelijk haal ik mijn plezier uit het publiek vermaken.”

DJ Giel Hilgerdenaar (38)

‘Het is niet alleen een financieel gemis’

“Voor mijn business maakt het niet veel uit dat de lockdown is verlengd. Ik merk dat bruidsparen hun bruiloft verzetten naar later in het jaar, of zelfs naar 2022. Ze durven nu niet voor april of mei een feest te plannen. Mensen gaan pas perspectief zien als er perspectief is. Het maakt dus voor mijn draaien niet veel uit. Dat lag al vrijwel stil. Ik heb in coronatijd alleen vijf buitentrouwerijen gedaan. Ik ben gespecialiseerd in bruiloften, vaak op mooie locaties, zoals kastelen. Met mijn drive-in draai ik dan alles wat dansbaar is. Nieuwe klanten krijg ik vaak via de locaties waar ik ben geweest, die bevelen mij dan aan. En ik heb fijne reviews op Google.

Ik ben van oorsprong café-dj, die spirit heb ik nog steeds. Het is mijn werk, maar het geeft me ook enorme voldoening. Dat mis ik in deze tijd, dat gat kan ik niet opvullen. Het is dus niet alleen een financieel gemis. Noodsteun krijg ik trouwens niet, dan moet je 4000 euro vaste lasten hebben. Ik was naast het draaien al werkzaam als begeleider van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Dat ben ik nu fulltime gaan doen. Door die keuze kan ik straks niet meer zoveel draaien als ik deed, maar op de zaterdagen blijf ik het doen.”

