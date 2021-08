Geen brief, geen gesprek, geen vragen over dat gat in het cv: dankzij open hiring kon Anita (62) direct aan de slag

Wie het eerst komt, krijgt de baan. Zo werkt open hiring; een concept dat is overgewaaid uit New York, waar de eigenaar van browniefabriek Greyston voormalig daklozen en dealers de kans wilde geven een nieuw bestaan op te bouwen. In Nederland zien mkb-bedrijven het als een kans om snel personeel te vinden nu de economie aantrekt.

Anita van Alphen (62) is enthousiast. Door de Amerikaanse methode werkt ze nu een maand als schoonmaakster bij Tapasrestaurant ’t Zusje in Terneuzen. “Daarvoor zat ik thuis, ik solliciteerde wel maar tevergeefs.”

Door haar verhuizing naar Terneuzen kwam ze, na jaren werken in een Haagse bloemenwinkel, thuis te zitten. “Ik wilde graag weer aan de slag, maar door de coronacrisis nam het aantal vacatures af. In de vacatures die overbleven vroegen ze om veel relevante werkervaring en ik ben geen twintig meer. Daardoor vielen veel opties af.”

Online stuitte ze op de nieuwe werkwijze bij ’t Zusje. Daar konden mensen die een baan zoeken zich begin juni bij de bar inschrijven. Ze ging langs en vulde haar naam en e-mailadres in. Een week later werd ze uitgenodigd voor een proefdag, een paar dagen later kon Van Alphen aan de slag.

Geen eisen met betrekking tot leeftijd of opleiding

Het openhiring-concept werd twee jaar geleden in Nederland gelanceerd door de Start Foundation, een organisatie die met bedrijven en gemeenten zoekt naar oplossingen voor knelpunten op de arbeidsmarkt. “Het is ons doel mensen die nu thuiszitten maar wel willen werken aan een baan te helpen”, zegt programmamanager Ingeborg Zwolsman. Via open hiring hoeven werkzoekenden geen sollicitatiebrief te schrijven en geen sollicitatiegesprek te voeren. Er zijn ook geen eisen met betrekking tot leeftijd of opleiding. Niemand vraagt naar het gat in je cv.

Wie bovenaan de lijst staat, krijgt meteen een baan, en daarmee eenzelfde arbeidscontract als de mensen die al bij het bedrijf werken. “Het gaat om reguliere, laagdrempelige werkplekken met zicht op een vast contract”, zegt Zwolsman. Zo halen bedrijven gemotiveerde werknemers binnen die ze op basis van hun cv nooit zouden uitnodigen.

Er is een nadeel: ook ongeschikte personen kunnen zich melden. Volgens Zwolsman gebeurt dat niet vaak. “Van werkgevers die meedoen wordt om een duidelijke functieomschrijving gevraagd. Mensen die daarop inschrijven doen dat niet zomaar. Die denken zelf ook wel na over wat ze wel en niet kunnen.”

Bediening en afwassers gezocht

Het tapasrestaurant in Terneuzen, gevestigd in een voormalig postkantoor, is sinds de laatste lockdown hard op zoek naar personeel. “We hebben via open hiring gezocht naar mensen voor in de bediening, schoonmakers en afwassers”, zegt Joost d’Hondt, mede-eigenaar van het restaurant met ruim vijftig werknemers.

Er meldden zich dertig kandidaten, van de top tien zijn er nu drie bij het bedrijf in dienst. Dat zijn niet de eerste drie op de lijst, moet hij toegeven. Hij had ze benaderd, maar na een eerste gesprek bleek dat sommigen zich bijvoorbeeld alleen hadden ingeschreven vanwege hun sollicitatieplicht bij het UWV. “Die wilden hier helemaal niet komen werken. Anderen hadden lichamelijke beperkingen, zoals ernstige rugklachten, waardoor ze het werk niet konden uitvoeren. En er was iemand die geen Nederlands of Engels sprak, die hebben we ook geen contract gegeven.”

Over de drie die hij wel meteen een baan aanbood, is de restauranteigenaar razend enthousiast. “Twee van hen, niet Anita, hebben al aardig wat meegemaakt. Van diepe schulden tot vervelende situaties met een voormalige werkgever.” Hij ziet ze langzaam uit hun schulp kruipen. “Ze leren het vak door het te doen. Dat gaat tot nu toe goed. Er is wel altijd iemand in de buurt voor de nodige begeleiding of om vragen te beantwoorden.”

Veel geschikte mensen worden uitgesloten

Het gaat Van Alphen goed af. “Stofzuigen, de waxinelichtjes verwisselen en de koelcel schoonmaken, het is doorwerken, maar dat geeft niet. De werkplek is leuk en de mensen zijn aardig. En ik werk nu op loopafstand van mijn huis.” Nog een voordeel aan deze manier van personeel werven, vindt de horecaondernemer: “Een uitzendbureau haalt vaak mensen van ver. Hiermee creëer je werk voor de mensen in de buurt.”

Vroeger reageerde je ook op een advertentie in een blaadje, zegt Van Alphen over het overslaan van de sollicitatieprocedure. “Dan belde je om te vragen of je eens langs mocht komen, en als het een leuk gesprek was en je was gemotiveerd dan maakte je al kans op de baan. Maar al die eisen die ze tegenwoordig in (online) vacatures stellen, daarmee sluit je heel veel geschikte mensen uit en dat is zonde.”

In totaal hebben in Nederland honderd mensen een contract getekend via open hiring, er staan er zeker vier keer zoveel op een wachtlijst. Het aantal bedrijven dat met open hiring experimenteert neemt gestaag toe.

