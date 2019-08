Gedupeerde ouders willen inzage in hun dossier, maar de Belastingdienst voelt daar weinig voor

De Belastingdienst legt zich niet neer bij het oordeel van de Rotterdamse rechtbank in de affaire over het onrechtmatig stopzetten en terugvorderen van kinderopvangtoeslag. De rechtbank bepaalde in juli dat een gedupeerde ouder recht had om het onderzoeksdossier van de fiscus tegen haar in te zien, maar daar gaat de Belastingdienst tegen in beroep, schrijft staatssecretaris Menno Snel van financiën aan de Tweede Kamer.

De rechtbank bepaalde ook dat de kinderopvangtoeslag van de ouder onterecht was stopgezet, en dat zij recht heeft op een schadevergoeding. Tegen dat deel van het vonnis gaat de Belastingdienst niet in beroep. Maar de fiscus aarzelt om het dossier, op basis waarvan de vrouw als fraudeur was bestempeld, vrij te geven.

Etnisch profileren

Volgens de Belastingdienst staan er privacygevoelige gegevens van anderen in het dossier, en de dienst acht zich gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Daarom moet de Raad van State bepalen of, en zo ja, welke delen van het dossier worden vrijgegeven. De vrouw krijgt wel inzage in een gelakte versie van het dossier gedurende de procedure, aldus Snel. De Raad van State krijgt een ongelakte versie te zien.

Tijdens de zitting maakte de vrouw duidelijk dat er vermoedens zijn van etnisch profileren door de Belastingdienst, wat door de houder van het gastouderbureau waar zij klant was werd bevestigd. Momenteel loopt er een onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar mogelijk etnisch profileren bij het stopzetten van kinderopvangtoeslag naar aanleiding van klachten van twee andere gastouderbureaus.

Belastingdienst rommelde met bewijs

De zaak is één van de vele honderden, mogelijk zelfs duizenden, waarbij de Belastingdienst onrechtmatig de toeslag van ouders stopzette. Het zou voor het eerst zijn dat een ouder daadwerkelijk te zien krijgt op basis waarvan de Belastingdienst dat besloot. Trouw en RTL Nieuws toonden eerder al aan dat de Belastingdienst rommelde met bewijs tegen een gastouderbureau uit Eindhoven, een zaak waarbij de fiscus de toeslagen van ruim 300 ouders stopzette.

In die zaak eist de advocaat van veel gedupeerde ouders eveneens inzage in hun onderzoeksdossiers, maar daar voelt de Belastingdienst weinig voor. In rechtszaken is de fiscus wettelijk verplicht alle onderliggende stukken in te brengen, maar dat is tot nog toe stelselmatig geweigerd. Volgens de landsadvocaat, die voor de Belastingdienst tegen de ouders procedeert, moeten de ouders eerst zelf aangeven welke stukken mogelijk door de Belastingdienst zijn gebruikt om hun toeslag stop te zetten.

Daar is de advocate het niet mee eens: “Het grote probleem is dat mijn cliënten nooit wisten, of zelfs konden weten, waar de Belastingdienst zich op baseerde toen de toeslagen werden stopgezet. Hoe kunnen zij vragen om documenten zonder dat zij zicht hebben op het volledige onderzoeksdossier?”, zei zij vorige maand in Trouw.

