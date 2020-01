Gedupeerde ouders toeslagenaffaire niet tevreden met schadevergoeding

Een groep ouders van wie onterecht kinderopvangtoeslag is teruggevorderd, neemt geen genoegen met de schadevergoeding die de Belastingdienst hen biedt. Via een advocaat roepen zij de Belastingdienst op met een beter voorstel te komen. Als de Belastingdienst daartoe niet bereid is, zullen de ouders zelf naar de rechter stappen om een hogere schadevergoeding te bedingen.

Het gaat om zo’n vijftig ouders uit de zogeheten CAF11-zaak, waarin een gastouderbureau uit Eindhoven centraal staat. Zij vinden dat de fiscus met het voorstel onvoldoende recht doet aan de schade die zij werkelijk geleden hebben, zoals verlies van baan, woning of inkomen.

De ouders vinden echter dat er nauwelijks met hun situatie rekening wordt gehouden. Zo krijgen ouders een vast percentage (25 procent) van het onterecht teruggevorderde bedrag aan toeslagen als compensatie voor verlies van werk, woning of inkomen. Zij vinden dat niet alleen te laag, maar willen dat de Belastingdienst hun werkelijke schade vergoedt. Ook het vaste bedrag dat de Belastingdienst vergoedt voor immateriële schade noemen zij onvoldoende.

‘Vermoedens van fraude’

De Belastingdienst zette in 2014 de toeslagen van ruim driehonderd ouders stop, omdat er fraude werd vermoed bij een gastouderbureau in Eindhoven. Veel gezinnen zagen zich genoodzaakt (deels) te stoppen met werken en de kinderen zelf op te vangen. Bovendien vorderde de Belastingdienst duizenden tot tienduizenden euro aan eerder ontvangen toeslag terug.

De afgelopen maanden bleek dat deze groep ouders, en waarschijnlijk nog duizenden andere ouders, onterecht behandeld zijn door de Belastingdienst. Staatssecretaris Snel trad in december af vanwege de affaire. De betrokken ouders rond het gastouderbureau uit Eindhoven kregen vrijwel allemaal voor de Kerst een eerste bedrag aan schadevergoeding overgemaakt, dat tot stand kwam op advies van een commissie onder leiding van oud-minister Donner.

Onduidelijkheid

Opvallend is dat de Belastingdienst nog altijd niet zeker weet hoeveel ouders er betrokken zijn in de ontspoorde fraudezaak in Eindhoven. In 2015 ging de fiscus nog uit van 317 ouders, inmiddels houdt een woordvoerder van minister Hoekstra van financiën het op ‘maximaal 309’. Voormalig staatssecretaris Snel van financiën hield de afgelopen maanden juist vol dat er 302 ouders betrokken zouden zijn. Een verklaring voor de verschillen geeft de Belastingdienst ondanks toezeggingen niet. De woordvoerder gaat niet in op de vraag of voormalig staatssecretaris Snel op dit punt de Tweede Kamer bewust onjuist heeft geïnformeerd.

Wel geeft de woordvoerder van Hoekstra toe dat ouders de afgelopen periode opnieuw achter de rug van hun advocaat om zijn benaderd. Dat gebeurde in juni ook al, toen de Belastingdienst hen benaderde voor ‘persoonlijke gesprekken’, zonder dat hun advocaat daarvan wist. Hoewel de wet in principe voorschrijft dat advocaten of gemachtigden niet gepasseerd mogen worden, benadrukt de woordvoerder van Hoekstra dat de Belastingdienst dit niet in alle gevallen wettelijk verplicht was. Wel heeft de minister de Belastingdienst ‘verzocht meer aandacht te hebben voor het op de juiste wijze betrekken van de gemachtigde’.

