Gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire krijgen geld voor de feestdagen: 750 euro

Dat meldt staatssecretaris Van Huffelen aan de Tweede Kamer. Zij reageert hiermee op een motie van de SP, die Kamerbreed werd gesteund. SP-Kamerlid Leijten riep het kabinet op nu eens ‘barmhartigheid’ te tonen, zodat deze ouders met hun kinderen na jaren eindelijk weer de feestdagen echt kunnen vieren. Het gaat om ouders die al jarenlang in de ellende zitten, omdat hun kinderopvangtoeslag werd stopgezet, vanwege onterechte vermoedens van fraude. Geschat wordt dat 26.000 ouders hier de afgelopen jaren door gedupeerd zijn. Maar het ministerie heeft nu pas zicht op 9000 ouders. Deze groep moet eind volgend jaar volledig zijn gecompenseerd voor de geleden schade.

Eerder besloot de staatssecretaris dat ouders die in acute nood zitten beroep kunnen doen op een noodvoorziening van 500 euro om bijvoorbeeld medicijnen of een schoolreisje te betalen. Van de 9000 ouders die nu zijn aangemeld, verwacht Van Huffelen dat eind dit jaar maximaal 600 ouders al zijn gecompenseerd. De voltallige Tweede Kamer vond dit allemaal te mager. De ouders was namelijk eerder beloofd dat ze dit jaar nog de volledige compensatie zouden krijgen. Dat lukt de toeslagendienst echter niet.

De 750 euro is een gift en is bestemd voor ouders die zich voor 1 november hebben aangemeld bij de toeslagendienst als gedupeerde. De bewindsvrouw gaat in gesprek met ouders die in de schuldsanering zitten en een bewindvoerder hebben, om te kijken of ook zij dit bedrag kunnen ontvangen. Dat kan ze echter niet garanderen. Het risico bestaat dat ouders nu 750 euro krijgen en straks, na onderzoek, blijkt dat bij hen de toeslag wel degelijk rechtmatig is ingetrokken. Dat risico neemt de bewindsvrouw.

Deze maand start het parlementaire onderzoek naar de kindertoeslagaffaire.