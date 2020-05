Gebroeders Postma in Alkmaar merken niets van een crisis: ‘Wij denken vooruit’

Een voor een druipen ze binnen, hangen hun jas op en pakken een bekertje koffie bij de automaat. Snel een paar slokken en de rest door de gootsteen - tijd voor een bakkie is er nauwelijks. Het is al tegen negenen, de winkel opent bijna. Ze staan vandaag met zijn vieren in de zaak en verwachten drukte, zoals het al weken, misschien wel maanden een gekkenhuis is in de winkel. Daar verandert een pandemie niets aan bij Postma en Postma, de familiewinkel in ijzerwaren van de gebroeders Gosse (53) en Tjerk (49), aan de Alkmaarse winkelstraat de Laat.

Hoe dat kan? “We verkopen heel veel gereedschap en schilderspullen”, legt Gosse Postma even later uit in zijn kantoor. “Echt, er wordt momenteel flink geklust in Nederland. Mensen moeten iets als ze thuiszitten.”

In de winkel liggen schroeven, waterpassen, scharnieren, deurbellen en zo’n beetje alles wat met beveiligingssystemen te maken heeft. Ieder schap puilt uit. Maar liefst 16.000 verschillende soorten artikelen, om duizelig van te worden. Maximaal zes klanten mogen naar binnen. Soms vormt zich zelfs een rij wachtende klanten buiten, zegt Postma. Twee personeelsleden plaatsen de hele dag nieuwe sloten bij klanten thuis, de agenda is volgeboekt.

Gelovig

“Sommige klanten zijn een beetje bang, anderen helemaal niet. Zelf ben ik niet bang. Ik heb COPD door het roken, maar ik ben gelovig. Als ik ziek word is dat voorbestemd, zo simpel is het.”

Zijn calvinistische opvoeding helpt hem bij het runnen van de zaak, die in 1963 is opgezet door vader Postma, voordat zijn zoons het overnamen. Eerst in de Hoogstraat, toen naar de Langestraat en sinds 2011 aan de Laat. “Sparen voor je geld uitgeeft en investeren in de toekomst. Wij werken sober, behoudend en denken vooruit. Zo is de winkel totaal anders dan tien jaar geleden, je moet verversen. Mijn vader zei altijd: hard werken, je best doen en vertrouwen hebben in God. Dan komt het goed.”

Hoe anders is het verder in de Laat tijdens deze crisis. Het beeld dat Postma schetst van de sfeer in de winkelstraat de laatste weken laat zich eenvoudig optekenen: zeer bedrukt, als er al mensen zijn. Er loopt soms geen kip over straat. Behalve dan bij drogisterij Veul voor de mondkapjes en ontsmettingsmiddelen en bij bakkerij Beerse voor verse broodjes.

“Natuurlijk, als ik schoenen had verkocht had ik ook anders gepiept”, zegt Postma. “We hebben veel onderling contact. De verhalen zijn vreselijk, maar soms snap ik collega’s niet. Van Rutte hoefde geen winkel dicht, maar bijna iedereen hier sloot de deuren. Modezaken, schoenenwinkels en kleermakers, daar snap ik helemaal niets van. Al komt er maar een klant, is dat er toch één. Als winkelier moet je open zijn. Punt. Wat voor signaal geef je af?”

CDA-raadslid

Volgende week vergadert de gemeenteraad in Alkmaar over hoe het verder moet met de detailhandel. Van de ongeveer 500 winkelpanden staat nu zo’n 10 procent leeg. Als CDA-raadslid in de gemeente debatteert Postma mee. Zijn plannen liggen al even klaar. Wonen, werken én winkelen is het toekomstbeeld van de winkelstraat, zegt Postma. “Ik roep het al zo lang, ook voor corona, maar bij de gemeente houden ze van praten. Als ik mijn zaak zou runnen zoals de politiek werkt, ga ik morgen failliet.”

“Corona versterkt alleen maar wat al lang was begonnen: stenen winkels verdwijnen”, zegt hij. “En als een winkelier na zes weken corona failliet gaat, is er meer aan de hand. Dit is alleen het laatste zetje.”

Er is te veel van hetzelfde, vindt Postma. De winkels zullen niet allemaal ten onder gaan, maar alleen de sterke overleven. “Speciaalzaken, zoals wij. Modewinkels met de beste collecties en winkels met toppersoneel. Je moet je onderscheiden en kunt niet meer afwachten, de tijden zijn veranderd.”

Bied daarom ruimte aan verzekeringsbedrijven, huisartsen, tandartsen, notarissen en nog veel meer, vindt hij. “Die willen allemaal even lunchen, of een rondje door het centrum lopen in de pauze. Het wordt juist hartstikke gezellig in de straat.”

Pop-upredactie Trouw De Laat is, samen met de Langestraat, de belangrijkste winkelstraat van de gemeente Alkmaar ( 110.000 inwoners). Met 620 meter is de Laat de langste van de twee. De straat wordt al enige tijd geteisterd door forse leegstand door de opkomst van online winkelen. Daar komt de coronacrisis nu bovenop. Inmiddels proberen de winkeliers van de Laat weer op te krabbelen. De pop-upredactie van Trouw volgt een week lang hoe ze dat doen. Lees de verhalen op trouw.nl/popup.

Lees ook:

Hoe de geplaagde Laat weer opkrabbelt

Hoe krabbelt de langste winkelstraat van Alkmaar op, nu de weg uit de lockdown zich aftekent? Vandaag deel 1: de zzp’ers van Het Nieuwe Warenhuis keren langzaam terug,maar hun oude kantoor is niet meer.