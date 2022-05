Gazprom stopt met levering gas aan Nederlands bedrijf GasTerra

GasTerra wil niet ingaan op de eis van het Russische Gazprom om in roebels te betalen. Die eis is het gevolg van een decreet van de Russische president Poetin van eind maart.

De Nederlandse gashandelaar wil dat niet omdat het vreest daarmee de Europese sancties te schenden, maar ook omdat het financieel en operationeel te risicovol is om een euro- en een roebelaccount te openen bij de Gazprombank in Moskou. ‘Met name het openen van rekeningen in Moskou onder Russisch recht en de controle hiervan door het Russische regime zijn een te groot risico voor het bedrijf uit Groningen’, aldus een verklaring.

Die weigering leidt ertoe dat Gazprom vanaf dinsdag de gastoevoer afsluit.

Geen gevolgen voor huishoudens

Volgens GasTerra, dat in handen is van onder meer Shell, Esso Nederland en de Nederlandse staat, is er geen reden voor ongerustheid. Het bedrijf heeft geanticipeerd op dit scenario door meer gas in te kopen op de Europese markt, laat de woordvoerder weten. Tot 1 oktober 2022, de datum waarop het contract eindigt, zal er ongeveer 2 miljard m3 aan gecontracteerd gas niet geleverd gaan worden. De woordvoerder zegt ‘ervan uit te gaan’ dat het grootste deel opgevangen kan worden.

De handelaar doet zijn best de gevolgen voor consumenten ‘zo beperkt mogelijk’ te houden. Klimaat- en energieminister Rob Jetten laat in een schriftelijke reactie weten dat het besluit van het Russische gasbedrijf geen gevolgen heeft voor de levering van gas aan Nederlandse huishoudens. Ook het bedrijfsleven zal volgens hem naar verwachting geen nadelen ondervinden.

Het kabinet heeft begrip voor het besluit van @GasTerraNL om niet akkoord te gaan met de eenzijdige opgelegde betalingsvoorwaarde van Gazprom. Dit besluit heeft geen gevolgen voor de fysieke levering van gas aan Nederlandse huishoudens.



