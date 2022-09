Gasveldonderzoeker: ‘De Nam had een passieve rol in Groningen’

Als de productie in het Groningenveld zou worden verhoogd en daar de maximale hoeveelheid gas uit zou worden gehaald, vergroot dat de kans op aardbevingen en lopen veel huizen risico op schade. Dat zei Jan van Elk, werkzaam bij de Nam en daar jarenlang verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma naar het ontstaan en de gevolgen van aardbevingen, tegen de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de gaswinning en de gevolgen daarvan.

Omdat er in de afgelopen jaren veel putten in het Groningenveld zijn gesloten, zou er volgens Van Elk jaarlijks nog maximaal 22 tot 25 miljard kubieke meter gas uit het veld kunnen worden gehaald. Dat is veel minder dan vroeger (in 2013, het jaar na de beving bij Huizinge werd 53 miljard kuub gas gewonnen) maar veel meer dan de 2,8 miljard kuub die staatssecretaris Vijlbrief volgend jaar jaar naar boven wil halen. Volgens Van Elk zou een kleine productieverhoging niet leiden tot nieuwe bevingen.

Van Elk ging in het slot van zijn verhoor in op pleidooien van diverse deskundigen, onlangs gedaan om de productie uit het Groningenveld te verhogen nu de gasprijzen torenhoog zijn en er, zeker in Europa, veel behoefte is aan gas. Vooralsnog voelt het kabinet er niet voor de gasproductie uit het Groningenveld te verhogen.

De schok bij Huizinge

Van Elk, die vanaf 2009 verantwoordelijk was voor de productiecapaciteit van het Groningenveld en die van de gasopslagen in Norg en Grijpskerk, bevestigde het beeld dat in eerdere verhoren al was geschetst door personeel van Nam, Shell en gashandelaar GasTerra: tot de beving bij Huizinge ging vrijwel iedereen ervan uit dat bevingen een maximale kracht van 3,9 zouden krijgen op de schaal van Richter. Tot veel schade zouden die niet leiden.

De schok bij Huizinge en de conclusies die het Staatstoezicht op de Mijnen daaruit trok veranderden dat beeld. Maar het advies van de toezichthouder om de gasproductie te verminderen, namen GasTerra, Nam, Shell en het ministerie van economische zaken niet over.

Al snel na de beving maakte GasTerra zijn plannen voor de gaswinning voor 2013 bekend. Dat ging uit van een jaarproductie van 47 miljard kuub, zei Van Elk. Minister Kamp keurde dat plan goed.

Niet voor Groningen, wel voor Italië

In de loop van 2013 werd het bij de betrokkenen, waaronder Nam, al snel duidelijk dat de productie nog hoger moest – februari kende een aantal extreem koude dagen. Uiteindelijk zou de teller uitkomen op 53 miljard kuub, een uitkomst die hard aankwam in Groningen en die het vertrouwen van Groningers in de overheid en in de Nam een enorme klap gaf. Van Elk benadrukte dat de Nam een passieve rol had: het waren GasTerra en Kamp die de verantwoordelijke beslissingen namen. De Nam voerde die slechts uit.

Na de beving bij Huizinge besloot Nam verder onderzoek te doen naar aardbevingen. Daar heeft de dochter van Shell en Exxon bijna 200 miljoen euro aan besteed, zei Van Elk. Volgens hem hebben die onderzoeken veel kennis over aardbevingen opgeleverd en is daar in wetenschappelijke kringen veel waardering voor. Elders werden de bevindingen met wantrouwen bekeken, zei Van Elk. Omdat ze door de Nam waren geïnitieerd en deels ook uitgevoerd.

Van Elk: “Voor Groningen hebben die studies uiteindelijk weinig betekend. Maar voor Italië wel.”

