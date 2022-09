Gasprijs daalt verder door afnemende vraag en grotere voorraden

De prijs voor een megawattuur aan gas is donderdagmorgen met zo'n 5 procent gedaald, naar ruim 228 euro. Daarmee liggen de prijzen ongeveer een derde lager dan vorige week, toen er sprake was van een piek. De gasprijs stond medio 2021 nog rond de 20 euro per megawattuur.

De Europese Unie is ondertussen hard bezig met het aanleggen van voorraden. Het is de bedoeling dat de EU in de winter dan minder afhankelijk van Russisch gas. Volgens kenners kunnen de risico’s in de gasvoorziening minder worden als het landen lukt de vraag naar gas met een tiende te verlagen en de invoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) van op te voeren.

Nord Stream 1 ligt stil

Rusland heeft de gasleveringen via Nord Steam 1, Europa’s belangrijkste aanvoerroute, op woensdag voor drie dagen stilgelegd vanwege onderhoud. De vraag is of de gaskraan daarna weer opengaat. Daarnaast stroomt er meer gas vanuit Noorwegen naar Europa en is de energieproductie door windmolens in een aantal landen toegenomen. Ook dat zorgt ervoor dat de gasprijs daalt.

Duitsland, de grootste economie van Europa, moet volgens de energietoezichthouder van het land de vraag naar gas met ten minste 20 procent verminderen en zich verzekeren van extra bevoorrading. De EU wil dat lidstaten het gasgebruik met 15 procent verminderen.

Nederland is ook druk bezig om de gasvoorraden aan te vullen. De komende week zullen de opslaglocaties naar verluidt al voor 80 procent gevuld zijn.