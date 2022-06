Gasfabriek Eemshaven krijgt buizen die bedoeld waren voor warmtenet Zuid-Holland

“Het is een project van landsbelang, dat onder hoge tijdsdruk moet worden afgerond”, zegt een woordvoerder van overheidsbedrijf Gasunie over de gasinstallatie die in de Eemshaven wordt gebouwd om de Nederlandse afhankelijkheid van Russisch gas te verkleinen. De warmtebuizen die hierbij nodig zijn, liggen niet zomaar op voorraad in een loods.

“Die buizen bestellen we in Oostenrijk en ze zijn er pas in oktober", zegt een woordvoerder. “Dat is te laat, gezien het grote belang van de terminal.” Daarom heeft Gasunie besloten om drie kilometer aan buizen weg te halen bij Warmtelinq. Dat is een heel ander project, waarbij Gasunie een warmtenet aanlegt om restwarmte uit de Rotterdamse haven via Vlaardingen naar Den Haag te brengen.

Ook Warmtelinq vermindert de Nederlandse afhankelijkheid van Russisch gas. De restwarmte wordt namelijk gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland duurzaam te verwarmen. Nu moet Warmtelinq op nieuwe buizen wachten en wordt de planning aangepast. Deze zomer zouden de graaf- en bouwwerkzaamheden moeten beginnen.

Is Warmtelinq dan niet belangrijk? Zeker wel. En voor energiebedrijf Eneco, dat klanten wil gaan bedienen via dit warmtenet, is vertraging niet zo prettig. Maar het belang is toch minder groot dan bij de terminal voor liquefied natural gas (lng) in de Eemshaven.

Twee drijvende gasfabrieken

Nederland wil de invoercapaciteit voor lng snel opvoeren. Gasunie heeft daarom twee drijvende gasfabrieken gehuurd, beide voor vijf jaar. Een lng-installatie van het Belgische bedrijf Exmar is inmiddels vanuit Singapore naar Rotterdam gebracht en wordt begin augustus in de Eemshaven verwacht. Een vergelijkbare installatie is gehuurd van het Amerikaanse energie-infrastructuurbedrijf New Fortress Energy. Deze is ook geschikt voor gasopslag.

Zo komt er straks 8 miljard kubieke meter aardgas extra beschikbaar voor het nationale netwerk, zegt Gasunie, dat zorg draagt voor het transport van het gas. Nederland gebruikt jaarlijks 42 miljard kubieke meter aardgas.

Tankschepen voeren het vloeibare gas diep gekoeld aan. Om het gas weer gasvormig te maken, voegt Gasunie restwarmte toe van een bedrijf in de omgeving van de Eemshaven. Vandaar de behoefte aan geïsoleerde buizen, die weinig warmte verliezen.

Tekort aan vakmensen en onderdelen

Het geschuif met buizen laat zien dat de energietransitie haar grenzen kent. Bij een congres van adviesbureau Berenschot zeiden veel deskundigen vrijdag dat een versnelling van die transitie niet mogelijk is vanwege het tekort aan personeel en onderdelen.

ABN Amro schrijft maandag in een rapport dat het gebrek aan technische vakmensen een probleem is voor bedrijven die minder gas en meer elektriciteit willen gaan gebruiken. “Het tempo in de reductie van het gasverbruik kan flink opgevoerd worden zodra de lange levertijden – door de gebrekkige beschikbaarheid aan technische vakmensen – worden opgelost. Dat gaat helaas niet zo snel.”

De stikstofinstallatie Zuidbroek van de Gasunie wordt omgebouwd en uitgebreid om de afhankelijkheid van het Groningse gas te verminderen. Beeld ANP

Gasunie kent dit soort problemen vooral van de stikstoffabriek in Zuidbroek, die buitenlands gas geschikt moet maken voor Nederlandse gasfornuizen. De opening is tweemaal uitgesteld en het is nu de vraag of de nieuwe streefdatum in september gehaald wordt. Corona, personeelsproblemen en gebrek aan technische onderdelen zorgden voor die vertragingen, zegt de woordvoerder van Gasunie. Hoe eerder die fabriek draait, hoe eerder een streep kan worden gezet onder de gaswinning in Groningen. Ook dat is dus een project van landsbelang.

