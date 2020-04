‘Gaat KLM failliet, dan Schiphol praktisch ook’

“Voor een multinational als Huawei is het internationale netwerk van KLM op Schiphol een van de overwegingen geweest in onze vestigingskeuze voor Nederland”, aldus topman Steven Cai van dat internationale techbedrijf op de website van KLM. Dat KLM onder leiding van Pieter Elbers zijn belang voor Nederland zelf groot inschat, snapt iedereen. Economen doen dat ook.

Zo komt sectoreconoom Rico Luman van ING met een lange lijst aan sectoren en bedrijven die pijn gaan voelen in een Nederland zonder KLM. “Ten eerste zou Schiphol amper verder kunnen. Gaat KLM failliet, dan de luchthaven praktisch ook”, zegt Luman. “KLM is goed voor 56 procent van de passagiers op Schiphol. En reken je ook Air France, dochterbedrijf Transavia, en partners als Delta Airlines uit Amerika mee, dan komt het aandeel KLM-gerelateerde vluchten op Schiphol boven de 80 procent uit.”

En er springt niet zomaar een andere vliegtuigmaatschappij in het gat dat KLM zou achterlaten, vervolgt hij. “Je hebt weliswaar veel prijsvechters op de markt, maar een beschikbare partij met dezelfde kwaliteit, capaciteit en netwerk ga je niet snel vinden. In België ging maatschappij Sabena begin deze eeuw failliet. Met als ­gevolg dat het vliegveld in Brussel zich veel minder heeft kunnen ontwikkelen.”

Schiphol draagt 10 miljard bij

Met Schiphol zijn 114.000 directe en indirecte banen gemoeid, bleek onlangs uit onderzoek in opdracht van het ministerie van infrastructuur en waterstaat. KLM is zelf goed voor zo’n 300.000 banen, blijkt uit dezelfde infographic waarop ceo’s hun waardering uitspreken. In euro’s zou Schiphol een slordige 10 miljard bijdragen aan de Nederlandse economie. Daarbij is nog wel de vraag of verdere groei van het vliegveld ook automatisch voor nóg meer economische groei in Nederland zal zorgen. Maar die vraag is met de coronacrisis even minder relevant.

Als KLM ter ziele zou gaan, zouden de 330 bestemmingen van de vliegtuigmaatschappij via Schiphol niet zo makkelijk te bereiken zijn. Dat heeft nogal zijn weerslag op een open economie als de Nederlandse, meent hij. Het belang van de blauwe zwaan voor het vestigingsklimaat staat zelfs aangestipt in het regeerakkoord, en dat blijkt ook wel uit enquêtes onder bedrijven die hier neerstreken.

Tijdlijn 11 september 2001 Het ging al slecht met de luchtvaartsector en de aanslagen in New York nopen veel bedrijven tot het verkennen van fusies om overeind te blijven, zo ook KLM. 30 september 2003 Topmannen Leo van Wijk en Jean-Cyril Spinetta van KLM en Air France maken bekend samen verder te willen gaan in één moederbedrijf. 5 mei 2004 Voor een bedrag van 784 miljoen euro in aandelen wordt KLM ingelijfd door Air France. De twee gaan nu samen verder door het leven. Februari 2019 Schisma’s tussen Nederland en Frankrijk uiten zich als topman Ben Smith van het moeder­bedrijf wil voorkomen dat Pieter Elbers door kan als baas van de Nederlandse tak. 26 februari 2019 Nederland neemt een ­belang van 14 procent in Air France-KLM. Minister Hoekstra van financiën lijkt met die uitgave van 744 miljoen euro een vinger in de pap te willen houden. 24 april 2020 Irritatie bij grootaandeelhouders Nederland en Frankrijk, als de Fransen ineens hun beoogde staatssteun wereldkundig wil ­maken. Nederland volgt vrijdagavond in allerijl.

Luman: “Denk naast de zakelijke reizigers aan de bloemensector die gelijk in de problemen komt met export. Aan medicijnen die altijd per vliegtuig naar het buitenland gaan om tijd te winnen. En ook techbedrijven als chipfabrikant ASML hebben veel belang bij een internationaal uitstekend verbonden vliegveld in de buurt.”

Daarnaast zijn er de vele toeristen in Amsterdam die per vliegtuig arriveren. “De drukte heeft nadelen voor inwoners, maar ook zij dragen bij aan de economie.”

