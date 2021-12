‘Ga met grondbelasting speculatie tegen en hou zo de bouw op gang’

Terwijl er overal dringend behoefte is aan nieuwe woningen, blijven her en der in Nederland bouwlocaties nodeloos lang ongebruikt liggen, onder meer als gevolg van grondspeculatie. De beste remedie om grondeigenaren en projectontwikkelaars te dwingen daadwerkelijk te gaan bouwen, is de invoering van een grondbelasting.

Dat zegt Erwin van der Krabben, hoogleraar grondbeleid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Naar aanleiding van een literatuurstudie die hij uitvoerde, besloot de Autoriteit Consument en Markt (ACM) onlangs een onderzoek in te stellen naar de invloed van de grondmarkt op de woningbouw.

Die ongebruikte locaties zijn een symptoom van een slecht werkende grondmarkt, stelt Van der Krabben. Het gaat om plekken waarvoor al bouwplannen klaar liggen, inclusief de vereiste goedkeuring door de gemeente, maar die desondanks braak blijven liggen. Volgens onderzoek uit 2018 is op zulke locaties al met al plek voor 100.000 woningen.

Redenen voor uitstel

Soms zijn er aanwijsbare redenen voor het uitstel van de bouw – zoals bezwaren die na de goedkeuring van een bestemmingsplan binnenkomen of onvoorziene bodemvervuiling. Maar speculatie komt ook voor.

De huizenprijzen stijgen sterk en daardoor gaat ook de waarde van bouwgrond omhoog. Projectontwikkelaars, vaak ook de grondeigenaar, verwachten daarom dat uitstel hun inkomsten vanzelf omhoog stuwt. Uit een enquête onder gemeenten bleek eerder dat dat bij een tiende van de ongebruikte bouwlocaties een rol speelt.

Gemeenten hebben weinig instrumenten om daar iets tegen te doen, zegt Van der Krabben. Daarom pleit hij voor een belasting op grond. “Daarmee maak je het minder aantrekkelijk om grond vroegtijdig aan te kopen op basis van strategische overwegingen. Grond ongebruikt laten liggen wordt zo ontmoedigd.”

Het heeft er alle schijn van dat zulke maatregelen ook bij de formatie van het nieuwe kabinet op tafel liggen. In het door CDA en VVD opgestelde document dat ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers in de trein liet liggen, was sprake van een hogere onroerendezaakbelasting op onbebouwde grond. ‘Dat voorkomt dat braakliggende terreinen door grondspeculatie niet worden bebouwd’, zo luidde de tekst.

Maar die onroerendezaakbelasting is niet geschikt, stelt Van der Krabben, want die wordt geheven op grond én gebouwen. “Beter is het uitsluitend de grond extra te belasten, en dan met name de waardestijging van die grond. Dan pak je grondspeculatie effectief aan.”

