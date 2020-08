Fysiotherapeuten zien het aantal thuiswerkklachten toenemen

Steeds meer thuiswerkers krijgen last van klachten in hun arm, nek, schouder en rug vanwege beeldschermwerk. Die klachten zijn vrij simpel te verhelpen, maar worden erger naarmate het thuiswerken langer duurt, is de vrees.

“Sinds mei zien we een forse toename in het aantal thuiswerkklachten”, zegt Boris van der Vorst, eigenaar van FysioHolland een bedrijf met 500 fysiotherapeuten en 140 praktijken. “Het thuiswerken ging vaak in eerste instantie goed. Maar nu er klachten ontstaan die langzaam erger worden, komen ze bij ons.” Ook de landelijke koepel voor fysiotherapeuten KNGF ziet de toename van thuiswerkklachten.

“Veel mensen hebben hun thuiswerkplek niet op orde”, zegt Van der Vorst . “Mensen die dagelijks uren achter een laptop werken, krijgen last. Voor een goede werkhouding zijn een laptophouder, een los toetsenbord en een losse muis nodig. Net als een ergonomische bureaustoel en een goed afgesteld bureau.”

Bij veel mensen is het evenwicht tussen werk en privé verstoord

Volgens Erik Havelaar, bedrijfsfysiotherapeut en eigenaar van fysiopraktijk De Schoof in Hendrik-Ido-Ambacht, is bij veel mensen het evenwicht tussen werk en privé verstoord. “Werknemers moeten thuis voor hun kinderen zorgen of worden tijdens het werk afgeleid. Dat zorgt voor stress en vermoeidheidsklachten.” Dan is er het psychische effect van minder fysiek sociaal contact met collega’s. Havelaar: “Vaak ontstaan klachten door een combinatie van fysieke en mentale factoren.”

Het gebrek aan sociaal contact wordt door werknemers als grootste nadeel van thuiswerken gezien, blijkt uit een onderzoek FNV onder ruim 9400 leden. De vakbond wil met werkgevers onderhandelen over een thuiswerkregeling. Naast een vergoeding – thuiswerken brengt extra kosten met zich mee voor werknemers van circa 2 euro per dag – moeten werkgevers zorgen voor materiaal om thuis goed te kunnen werken. Ook het recht om wel op kantoor te werken, moet in zo'n regeling komen, vindt de FNV. Twee van de drie ondervraagden gaven aan prettig te kunnen thuiswerken. Bijna driekwart wil in de toekomst afwisselend thuis en op kantoor werken. Veertig procent meldt minder te bewegen als gevolg van thuiswerken.

Dat laatste komt de gezondheid niet ten goede. Bedrijfsfysiotherapeut Havelaar: “Om te sporten moet je je vaak online aanmelden bij een zwembad of sportschool, een tijdvak reserveren en gezondheidsvragen invullen. Dat maakt de drempel voor mensen hoger. Terwijl sporten ervoor zorgt dat klachten verminderen.” Zelf behandelt hij de laatste weken tien extra personen per week aan thuiswerkklachten.

Veel mensen lopen langer met klachten rond

De meeste klachten zijn nu vrij makkelijk te behandelen, zegt Jochum van Brummelen, manueel therapeut en praktijkeigenaar van Fysiotherapie Leeuwarden: “Met vier behandelingen, een paar oefeningen en wat tips. Maar veel mensen lopen langer met klachten rond. Dat maakt klachten erger en moeilijker te verhelpen.”

Alle drie zien ze dat werkgevers zich bewuster worden van het belang van goede thuiswerkplekken. Van Brummelen: “Om uitval te voorkomen benaderen bedrijven ons vaker met vragen over de beste manieren om mensen te laten thuiswerken.” Volgens Van Brummelen zijn er dingen die mensen zelf kunnen doen om klachten te voorkomen. “Neem tijdens het werken korte pauzes, probeer niet de hele dag te zitten, werk ook staand, beweeg en ga naar buiten in de tijden dat je niet werkt.”

