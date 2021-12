Frustratie bij gemeenten, chagrijn bij ondernemers: regels coronasteun veranderd

Wie als zelfstandig ondernemer fors door corona wordt geraakt, kon tot voor kort bij de gemeente aankloppen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). Maar aan die mogelijkheid kwam per 1 oktober een einde. Op zich niet zonder reden: de economie groeide al maanden als kool. En bij grootschalige economische steun worden óók bedrijven in stand gehouden die het onder normale omstandigheden niet zouden redden.

Daarom moest ook de steun aan zzp’ers weer tot normale proporties worden teruggebracht. De Tozo verdween, ook omdat er buiten de coronaregelingen om al een steunmaatregel bestaat voor zelfstandig ondernemers die tijdelijk in de knel komen: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Wie als – bijvoorbeeld – festivalorganisator nog steeds flink last heeft van de pandemie, kan een beroep doen op het Bbz. De regeling is voor de gelegenheid iets vereenvoudigd, maar in enkele opzichten alsnog strenger dan de Tozo was.

Levensvatbaarheidstoets leidt tot problemen

Het voornaamste verschil: bij het Bbz vindt een ‘levensvatbaarheidstoets’ plaats. De gemeente moet bij een steunaanvraag dus ook beoordelen of een bedrijf nog toekomst heeft. Met de kennis van oktober is dat niet onlogisch: zo voorkomt de overheid immers dat ze bedrijven in stand houdt die het toch al niet zouden redden. Maar de realiteit van december is dat het land weer in lockdown is. Het aantal zzp’ers dat zich op steun beroept, is daardoor veel groter dan voorzien.

Gevolg is dat al die ondernemers nu met extra papierwerk te maken krijgen: zij moeten met veel meer gegevens over de brug komen. Gemeenten hebben vervolgens een hoop extra werk aan de beoordeling. De Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink trok er woensdag in een stevige brief aan de gemeenteraad over aan de bel. “De complexiteit van het Bbz zorgt ervoor dat het aanvraagproces veel meer tijd kost dan bij de Tozo”, schrijft hij.

Groot Wassink ergert zich aan ‘de voortdurende ad-hocbesluitvorming zonder langere termijnvisie’. “De crisis is duidelijk nog niet voorbij. Terwijl veel zelfstandig ondernemers nog steeds onverwacht met ingrijpende beperkende maatregelen worden geconfronteerd, wordt onvoldoende aandacht besteed aan consistente en ruimhartige inkomensondersteuning. Het is nu echt van groot belang dat het kabinet keuzes voor langere termijn gaat maken zodat niet iedere drie maanden een nieuw aanvraagproces moet worden ingeregeld.”

Terug naar de Tozo? Liever niet

Terug naar de Tozo dan maar weer? Dat liever niet, zeggen zowel Groot Wassink als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). “Dan moeten gemeenten wéér de systemen omgooien, en ook ondernemers raken dan het spoor bijster”, verduidelijkt Peter Heijkoop, wethouder in Dordrecht en voorzitter van de VNG-commissie die over sociale zaken gaat. “Wij zeggen: hou die Bbz nu aan. En zorg dat gemeenten ook de kans krijgen om coulant met zo’n levensvatbaarheidstoets om te gaan.”

Heijkoop benadrukt – net als zijn Amsterdamse collega – het belang van een plan voor de langere termijn. “Dan gaat het niet over 2030, maar vooral over de vraag: ‘hoe kom je het komende jaar door?’ Zonder dat je bij toenemende besmettingen steeds opnieuw moet gaan praten over wel of geen verlenging van één maand.”

