Fruitfraudeur mag gros van vergaarde miljoenen houden

De gevangenis was hem al bespaard gebleven. Nu blijkt dat Theo van K. ook nog het gros van het geld mag houden dat hij heeft verdiend met zijn ‘zeer grootschalige fraude’ in de fruitteelt, zoals een rechter zijn praktijken eerder noemde.

Naar verluidt verkreeg Van K. tientallen miljoenen euro’s met zijn aardbeienfraude. In een zogeheten ontnemingszaak eiste justitie dat hij hiervan ruim 27 miljoen euro inlevert. De rechter ziet echter niet genoeg bewijs dat hij al dat geld ook echt illegaal heeft verkregen. De rechtbank beoordeelt het bewezen ‘wederrechtelijk voordeel’ op slechts 1,5 miljoen euro. De rest blijft dus van Van K.

De inmiddels 73-jarige ondernemer lijkt daarmee relatief goed weg te komen met zijn doorwrochte fraudepraktijken. Hij fungeerde als een soort tussenpersoon in de Brabantse en Limburgse fruitteelt. Met valse contracten kocht hij begin deze eeuw goedkoop grote partijen ongeplukte aardbeien en champignons op van tuinders. Eenmaal rijp liet hij ze plukken door zijn eigen Poolse arbeiders, via zijn arbeidsbureau in Polen.

Grote afnemers in de markt

Op die manier betaalde hij geen sociale premies en inkomensbelasting in Nederland voor die arbeid. De goedkoop verkregen aardbeien verkocht hij door op veilingen aan grote afnemers in de markt. Die merkten niets van hoe weinig Van K. kwijt was geweest aan het verkrijgen van dat fruit, zij betaalden een veel hogere prijs.

De enorme winstmarges van deze handel sloegen neer in Luxemburgse bankrekeningen van bedrijven van Van K. Meer dan twintig tuinders deden mee met zijn praktijken, onder meer door het bewust ondertekenen van die valse contracten, en om hen te laten meedelen in de opbrengsten boekte hij een deel daarvan naar hen terug. Dat deed hij via meer dan twintig Luxemburgse bankrekeningen die hij liet oprichten voor de tuinders.

Voor hen loonde het dus om mee te doen: zij kregen een deel van hun omzet ‘buiten de boeken om’ gestort, buiten het zicht van de fiscus. De handel leverde Van K. en zijn twintig tuinders zo’n 60 miljoen euro omzet per jaar op, bleek tijdens een eerdere rechtszaak hierover in 2019. Veel van dat geld waste Van K. wit door het met miljoenen tegelijk contant op te nemen in Luxemburg, en dat geld daarna op een andere rekening te storten om zo de herkomst te verdoezelen.

Vijf jaar onvoorwaardelijk

Eerder bleek al dat de tuinders in kwestie hadden geschikt met justitie: zij hebben opgeteld 25 miljoen euro overgemaakt aan de staat, nog bovenop wat ze de Belastingdienst aan achterstalligheden waren verschuldigd. Mede doordat die tuinders al hadden geschikt, en Van K. zijn hele werkwijze niet zonder hen had kunnen uitvoeren, vond de rechter dat Van K. niet veel zwaarder gestraft kon worden dan zijn kompanen.

En zo belandde hij niet vijf jaar onvoorwaardelijk in de gevangenis, zoals de officier van justitie in 2019 had bepleit, maar kreeg hij een taakstraf, een boete van 134.000 euro en een voorwaardelijke celstraf. Deze week hoopte justitie zoals gezegd op zijn minst nog zijn verdiende 27 miljoen euro af te pakken, maar ook die eis strandde in iets beduidend lagers.

Volgens de rechters kon de officier van justitie niet precies genoeg benoemen welke strafbare feiten tot welk illegaal verkregen bedrag hebben geleid. Ook de rechtbank vermoedt wel degelijk dat Van K. voordeel heeft gehaald uit (belasting)fraude, zo staat in het vonnis van deze week. Maar zij kan ‘dat niet buiten redelijke twijfel vaststellen’.

