Frictie bij bonden teistert cao-onderhandelingen technische groothandels

“Dit is gewoon het verraden van de actievoerders.” Vakbondsbestuurder Mari Martens van FNV heeft het over de maandag hervatte cao-onderhandelingen binnen de sector van technische groothandels. Terwijl FNV-leden staken, zitten CNV, De Unie en AVV weer met de werkgevers aan tafel. “Onze leden zijn daar woedend over. Het zou de andere bonden passen even af te wachten. In plaats van te lullen over een cao waar niks in staat.”

Al bijna een jaar zijn bonden en werkgevers met elkaar in conclaaf over de nieuwe cao voor technische groothandels. En al bijna een jaar verlopen die onderhandelingen stroef. Het begon al toen werkgeversorganisatie WTG het in 2005 opgerichte Alternatief Voor Vakbonden uitnodigde om aan te schuiven bij het overleg. Dat was tegen het zere been van de vakbonden die er al sinds jaar en dag zitten: CNV, FNV en De Unie.

‘Geen echte vakbond’

“Ik zat er niet op te wachten”, zegt Gerard van der Lit, bestuurder van De Unie. “Ik zag de toegevoegde waarde niet”, aldus CNV’er Arie Kasper. Ze noemen de AVV liever geen echte vakbond, trekken hun werkwijze met een beperkt ledenaantal in twijfel. Maar, zeggen beide bonden ook, AVV tekent niet bij het kruisje. “Aan het cao-overleg hebben ze een constructieve bijdrage geleverd.”

FNV staat er anders in. Het leek heel lang alsof AVV samen optrok met de andere bonden, zegt bestuurder Martens. “Maar toen wij in december aangaven dat we waren uitonderhandeld, zei AVV dat ze nog best met de werkgevers wilden doorpraten. Het leek wel alsof ze hun best deden om ons weg te krijgen.”

‘Nog te vroeg’

Kort na het geklapte overleg ging FNV over tot staken. De andere bonden vonden het ‘nog te vroeg’, zegt CNV. Sinds maandag zitten ze, zonder FNV, weer aan tafel. Volgens Martens hebben zij, en met name AVV, zich te veel laten leiden door de zogeheten werkgeversbijdrage. In vakjargon het ‘vakbondstientje’. Bonden die een cao-akkoord sluiten, ontvangen van werkgevers een subsidie voor hun inspanning. Zo’n cao geldt vaak niet alleen voor vakbondsleden, maar voor alle werknemers die onder die cao vallen. Dat mag wel gecompenseerd worden, is de gedachte.

Maar, stelt Martens, sommige bonden hebben van het vakbondstientje hun verdienmodel gemaakt. Zo veel mogelijk cao’s afsluiten om maar geld te kunnen verdienen. “Het systeem van de bijdrage is niet rot. Maar het wordt wel een probleem als vakbonden er zo afhankelijk van zijn.” Bonden als AVV willen vooral cashen met het vakbondstientje, meent Martens.

‘Onafhankelijkheid niet in het geding’

Vakbond AVV geeft toe dat een groot deel (zo’n 97 procent) van zijn inkomsten bestaat uit de werkgeversbijdrage, oftewel subsidies uit sociale fondsen van werkgevers. Maar dat brengt de onafhankelijkheid nog niet in het geding, zegt vakbondsvoorzitter Martin Pikaart.

“FNV beticht ons van omkoopbaarheid. Maar we zijn helemaal niet omkoopbaar.” Pikaart wijst op de gesprekken die AVV voorafgaand aan de onderhandelingen met werknemers en leden van de ondernemingsraad heeft gevoerd. Komt uit die onderhandelingen een voorlopig cao-akkoord, dan legt AVV dat via een enquête voor aan alle werknemers van de sector. Andere bonden leggen zo’n principeakkoord alleen voor aan hun eigen leden.

Speciaal fonds

En dat cashen? Pikaart noemt het het bekostigen van inspanningen. Voor de onderhandelingen over de technische groothandels ontvangt AVV 50.000 euro van werkgeversorganisatie WTG. Andere bonden krijgen hun werkgeversbijdrage (voor de drie bonden 150.000 euro) via een speciaal fonds. Idealiter werd ook AVV daaruit betaald, maar dat weigerden de andere bonden, zegt Pikaart.

Pikaart omschrijft de relatie met de FNV als moeizaam. Op twitter noemen FNV’ers AVV ‘nepvakbond’. En eerder probeerden bestuurders de uitslag een van hun enquêtes te beïnvloeden. “Die hebben nu een aangifte aan hun broek.” Verder zegt Pikaart: “Wij staan open voor samenwerking. Maar FNV is continu bezig met zwartmakerij”. Wat al die frictie tussen bonden betekent voor werknemers? Het zal moeten blijken.

