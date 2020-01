Franchisenemers lijken het kind van de rekening te worden van de PostNL-overname van Sandd. Vijf van de negen ondernemers die jarenlang onder de pet van postbedrijf Sandd bezorgers op pad stuurden, dreigen te moeten sluiten. De overige vier, die ook andere activiteiten ­uitvoeren, gaan in afgeslankte vorm verder.

“Een familiebedrijf dat zestig jaar actief was, zal binnenkort moeten stoppen”, zegt Mario de Koning, voorzitter van de Vereniging Franchise­ondernemers van Sandd. In totaal 3000 postbezorgers en nog eens 450 andere medewerkers zijn verbonden aan de franchisenemers die actief waren voor Sandd. Zij hebben contracten met Sandd gesloten, die gemiddeld nog drie jaar lopen.

Al in augustus wilden deze ondernemers van PostNL en Sandd weten welke gevolgen de overname voor hen zou hebben. Pas afgelopen dinsdag, zegt De Koning, kwam het tot het maken van een afspraak met PostNL. Veel te laat, zegt hij, want per 1 februari is de fusie een feit en houdt Sandd op met het vesturen van post. Bedrijven die daardoor op omvallen staan, klopten daarom al eerder bij het UWV aan voor collectief ontslag.

Krap vier maanden geleden zei bestuursvoorzitter Herna Verhagen van PostNL dat postbezorgers van Sandd niets te vrezen hadden. Haar bedrijf had vacatures zat. Dikke kans dus dat de bijna 11.000 Sandd-bezorgers aan de slag konden voor PostNL. Dat sloeg niet op de 3000 bezorgers van franchisenemers.

Voor hen is vooralsnog geen overstap mogelijk. Ook ligt er voor hen geen sociaal plan, terwijl andere bezorgers en medewerkers daar wel beroep op kunnen doen.

Het is de bottleneck van de overname, zeggen vakbond FNV en PostNL. Een woordvoerder van het postbedrijf laat weten dat PostNL nog altijd ‘driftige pogingen doet’ om met de ondernemers tot oplossingen te komen.

Vooralsnog zonder resultaat. De Koning zegt dat PostNL lange tijd een-op-een met de franchisenemers in gesprek wilde, en niet respecteerde dat zij zich liever laten vertegenwoordigen door hun vereniging. Met het aanstaande gesprek lijkt daar verandering in te komen.

Ondanks de dreigende collectieve ontslagen hoopt De ­Koning te kunnen ‘redden wat er te redden valt’. Ook hoopt hij dat bezorgers uiteindelijk alsnog een aanbod van PostNL krijgen om voor het gefuseerde bedrijf te komen werken.

Opvallend genoeg zitten bezorgers in dienst van Sandd, die al wel zo’n aanbod kregen, niet altijd te wachten op de overstap. Bezorgers meldDen bij vakbond FNV en de Bond van Post Personeel (BVPP) dat het aanbod te weinig uren bevat. Ook zeggen ze niet te willen werken op zaterdag, zoals dat bij Sandd ook niet hoefde.

Volgens de BVPP reageerden 9600 van deze 10.400 bezorgers aanvankelijk positief op het aanbod. “Maar PostNL moet harder zijn best gaan doen”, zegt vakbondsbestuurder Gerard van Rijn over de vele openstaande vacatures. Het bedrijf deed zijn aanbod per e-mail en belde er vervolgens niet achteraan.

“Er is veel meer interactie nodig om die bezorgers binnen te halen. Als al die vacatures niet worden vervuld, krijgen we een probleem. De werkdruk onder bezorgers neemt dan toe, terwijl een deel juist zonder werk zit.”

Hoeveel Sandd-bezorgers afzien van een overstap, zegt PostNL niet. Het bedrijf wacht liever tot de samensmelting is afgerond met het opmaken van de balans. De woordvoerder van PostNL zegt wel: “We weten dat duizenden bezorgers een baan gaan accepteren.”

Banenverlies dreigt ook voor andere werknemers van Sandd. Zo geldt voor de 1800 ondersteunende personeelsleden dat ze na de fusie niet gegarandeerd een baan hebben. Kantoormedewerkers, maar ook postsorteerders en chauffeurs, moeten solliciteren op een van de vacatures bij PostNL. FNV-bestuurder Etienne Haneveld acht de kans klein dat er plek is voor alle 1800 Sandd-medewerkers op het hoofdkantoor van PostNL in Den Haag.

Lees ook:

PostNL: ook na de fusie banen voor het personeel van Sandd

PostNL maakt haast met de inlijving van voormalig concurrent Sandd. Binnen een jaar moet er één netwerk van bezorgers zijn.