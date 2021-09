FNV wil meer vaste banen en 100 euro per maand voor iedereen

Vakbond FNV komt dit jaar niet met een looneis in procenten, maar wil dat iedere werknemer er 100 euro bruto per maand bij krijgt. Dat bedrag moet bovenop de inflatiecorrectie komen. Op die manier wil de vakbond naar eigen zeggen de loonkloof verkleinen.

Met de looneis wil FNV zorgen dat niemand in Nederland erop achteruitgaat. De bond gaat uit van een inflatie van 2 procent voor volgend jaar en dat moeten alle werknemers erbij krijgen. Door daarnaast 100 euro bruto per maand te eisen, wordt de loonkloof relatief kleiner. Voor iemand die het minimumloon verdient betekent dat namelijk een loonsverhoging van 7,9 procent terwijl het voor iemand met een modaal salaris 5,5 procent meer loon is en voor werknemers met drie keer modaal betekent het 3,1 procent meer salaris.

FNV wil dat cruciale beroepen aantrekkelijker worden door de lonen te laten stijgen. Ook pleit de bond al langer voor een minimumloon van 14 euro per uur. Dat zou dan door iedereen vanaf 18 jaar moeten worden verdiend.

Fouten voorkomen

Verder gaat de grootste vakbond van Nederland nog meer inzetten op vaste banen in plaats van allerlei flexconstructies en tijdelijke banen. Na de coronacrisis wil FNV de fouten van de financiële crisis voorkomen, stelt vicevoorzitter Zakaria Boufangacha. “Toen gingen aandeelhouders ervandoor met de winsten, werknemers betaalden de prijs in minder zekerheid en loon. Het is nu echt keihard nodig de balans te herstellen.”

Veel jongeren, vrouwen en mensen met een migrantenachtergrond hebben laagbetaald- en flexwerk. Zij verdienen meer zekerheid en waardering, vindt de vakbond, óók in de vorm van een goede loonsverhoging. “Juist zij doen vaak onmisbaar en cruciaal werk, bijvoorbeeld in distributiecentra, in de pakketpost, supermarkten, zorg en onderwijs.”

Door de krapte aan personeel in veel sectoren heeft FNV een goede uitgangspositie, verwacht Boufangacha. “Maar we eisen nu daden, flink meer contracten voor onbepaalde tijd voor al het structurele werk dat er is.”

