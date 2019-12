FNV wil massaal gaan staken als Tata Steel banen schrapt in IJmuiden

Als de directie van Tata Steel vasthoudt aan haar plan om 1600 banen te schrappen in Nederland, komt het personeel in IJmuiden in actie. Dan wordt er gestaakt.

‘Banen schrappen is geen werk’ en ‘Stop afbraak Tata Steel IJmuiden.’ De spandoeken hangen er al, er is koffie, thee en water, en koeken zijn er ook. In oranjerode hesjes gehulde FNV’ers lopen rond. Kachels zijn er niet. Het is koud in de grote tent op Sportpark Rooswijk in Velsen-Noord dinsdagochtend vroeg, waar FNV Metaal en de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Tata Steel Nederland een actievergadering houden tegen het dreigende verlies van ruim 1600 banen bij de Nederlandse tak van Tata Steel. Vol is de tent niet.

Hans Nooij (56) is er wel. Dertig jaar geleden begon hij als operator in Staalfabriek 1 bij wat toen nog Hoogovens heette. Na diverse andere functies maakt hij nu jongeren warm voor technologie en wetenschap – Tata Steel IJmuiden heeft een eigen bedrijfsschool. Twee jaar geleden was hij er ook bij toen het personeel zich zorgen maakte over de gevolgen van de geplande fusie tussen Tata Steel Europe en het Duitse Thyssenkrupp. Die fusie is van de baan. Maar nu staan er toch banen op de tocht. “Het is goed dat we hier staan”, zegt Nooij. “Dit bedrijf bestaat 101 jaar. Het heeft toekomst. Staal heeft toekomst. Dan moet er wel geïnvesteerd worden.”

Ja, er lopen de nodige breedgeschouderden rond

Rond de klok van tien, als de actievergadering begint, blijkt dat degene die namens de organisatie de tent heeft besteld, het toch goed gezien heeft. Er is plaats voor ruim 1600 man, gelijk aan het aantal banen dat mogelijk verloren gaat – noem het galgehumor. Zoveel mensen zijn er ook in de tent, meer zelfs. Het is bomvol geworden en dus niet koud meer. Bijna allemaal mannen, relatief vaak op leeftijd, al zijn er zeker ook jongeren, en ja: er lopen de nodige breedgeschouderden rond.

FNV en de Cor kunnen tevreden zijn. Er werken zo’n 9500 man in IJmuiden, deels in ploegendienst. De staalproductie gaat gewoon door. Dan is een opkomst van zo’n 2000 man een fraai resultaat.

Cor-voorzitter Frits van Wieringen, FNV-voorman Han Busker en FNV Metaal-bestuurder Aad in ’t Veld zijn duidelijk in hun speeches. 1600 banen schrappen? “Een totale no-go”, roept Van Wieringen. Sinds Tata in 2007 eigenaar werd van het Brits-Nederlandse Corus heeft de Nederlandse poot vrijwel elk jaar winst gemaakt, betoogt hij. Dan is het bizar om zo hard te hakken.

De stakingskas is beschikbaar

Hans Nooij: “We draaien goed, ondanks de oneerlijke concurrentie uit China en de problemen in de auto-industrie. Afgelopen zomer kregen we nog een winstuitkering. En dan nu zo’n ingreep. Dat begrijpen de mensen niet.” Busker belooft dat de stakingskas opengaat als ‘IJmuiden’ het werk zou neerleggen. In’t Veld verwoordt de eisen: geen verlies van 1600 banen; geen gemorrel aan de cao; geen getorn aan de afspraak om tot 2021 geen mensen gedwongen te ontslaan; geen uitverkoop van bedrijfsonderdelen. Daarmee refereert hij aan de geplande verkoop van Tata Steel Tubes dat buizen maakt in Oosterhout en vestigingen heeft in Zwijndrecht en Maastricht. Acties? Bij de stemming, zo rond 11 uur, is er geen tegenstem. Komende week komen er stiptheidsacties en er komt een ‘week van het overwerk’, waarin personeel overwerk zal weigeren.

En stakingen? Die kunnen er ook komen. Eerst willen de COR en de bonden weten Tata nu echt van plan is. Duidelijk is dat Tata Steel Europe van 3000 man af wil, waarvan zo’n 1600 in Nederland, dat ‘Oosterhout’ wordt verkocht en een deel van de administratie naar India wordt overgeplaatst. Maar verder is er nog niks bekend. Vandaag heeft de Europese Ondernemingsraad, mét Van Wieringen, een gesprek met de directie van Tata Steel Europe. Van Wieringen: “Als ze dan nog vasthouden aan die 3000 mensen, zijn we snel uitgepraat. Dan voorzie ik een hele harde confrontatie met Tata Steel.”

