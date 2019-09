FNV wil 5 procent meer loon. Maar vragen is niet krijgen, waarschuwen werkgevers.

Vakbond FNV slaat komend cao-jaar hard met de vuist op tafel. Voor het tweede jaar op rij eist de bond dat de lonen met 5 procent omhoog gaan. Ook moeten alle werkende Nederlanders binnen drie jaar op een minimum uurloon van 14 euro zitten. “Dit is een gerechtvaardigde loonsverhoging”, zegt arbeidsvoorwaardencoördinator Zakaria Boufangacha. “Het gaat economisch nog altijd goed. Werkenden hebben daar te weinig van geprofiteerd.”

Die goed-draaiende economie was een jaar geleden ook al de reden voor de forse looneis van 5 procent. Toen nog een historisch hoge eis. Want in de afgelopen dertig jaar eiste Nederlands grootste vakbond niet veel meer dan 3,5 procent.

Hoe het de bond afgelopen jaar verging aan de cao-tafel? Moeizaam, moest Boufangacha een kleine drie maanden geleden toegeven, tijdens de tussentijdse evaluatie in het Utrechtse vakbondshuis. Werkgevers gaven niet toe, wilden vaak ver onder die stevige looneis zitten. In slechts een paar gevallen lukte het de lonen met 4,9 of soms 5 procent op te krikken.

‘Vragen is niet meteen krijgen’

Nu, een paar maanden later, is er op dat vlak niet gek veel veranderd. Ja, de lonen liggen hoger dan een jaar geleden. Maar van de 170 cao’s die zijn afgesloten slaagden bonden er in slechts tien gevallen in om op of rond de 5 procent loonsverhoging te zitten. Werknemers gingen er gemiddeld zo’n 3 procent op vooruit. Veel minder dus dan waar bonden op hadden gehoopt. Boufangacha: “Dit is ook onze grootste zorg. Het is nu aan werkgevers om kleur te bekennen, om serieus te kiezen voor vast werk en een eerlijke loonsverhoging.”

“Vragen is niet meteen krijgen”, reageert woordvoerder Jannes van der Velde van werkgeversorganisatie AWVN. Die 5 procent, zegt hij direct, ‘gaan we niet halen’. Wat niet wil zeggen dat de lonen volgend jaar niet verder omhoogschieten. AWVN zocht onlangs uit hoe de lonen zich het komende cao-jaar zullen ontwikkelen. Conclusie: ze stijgen harder dan het Centraal Planbureau had voorspeld. Waar de economen van het planbureau in hun ramingen blijven steken op 2,5 procent, berekent AWVN dat de cao-lonen met 3,3 procent omhooggaan. Daarbij, zeggen de werkgevers, moet er meer worden ingezet op arbeidsproductiviteit. Gaat die omhoog, dan kunnen ook de lonen verder worden opgekrikt.

‘Investeer dan ook in medwerkers’

Investeer dan ook meer in medewerkers, reageert Boufangacha. “Dat gebeurt nu onvoldoende. Er is veel flexibel werk. Vaak laagbetaald uitzendwerk.” Hij wijst op de Picnics en Bol.coms van deze wereld. Investeren zij in meer techniek, in de juiste machines, dan gaat ook de arbeidsproductiviteit fors omhoog. De bond wil ook de vaste baan terug als norm.

Nieuws van het afgelopen weekend werpt de vraag op of de FNV voldoende mandaat heeft om zulke harde eisen te stellen. Het ledenaantal van FNV, zo bleek, duikelt onder de symbolische grens van 1 miljoen. Boufangacha zegt daarover: “Laat een ding duidelijk zijn: we sluiten cao’s af voor alle werknemers, niet alleen onze leden. Desalniettemin is er werk aan de winkel. Als we niet oppassen en denken dat het vakbondswerk allemaal vanzelf gaat, verdwijnen verworvenheden als vakantiedagen misschien wel.”

