FNV: Werkgevers komen niet meer weg met goedkope arbeid

“Werkgevers lijken het licht te zien”, zegt FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha. De grootste vakbond van Nederland blikt terug op de eerste helft van het cao-seizoen dat in december begon.

Er zijn tot nu toe 142 cao’s afgesloten voor in totaal 1,6 miljoen werknemers. Gemiddeld kregen zij er 2,79 procent meer loon bij. De vakbeweging wilde dit cao-seizoen inzetten op het verbeteren van de situatie van mensen die op of rond het minimumloon verdienen. Denk aan mensen in de horeca of de schoonmaak.

De laagstbetaalden kregen er gemiddeld 3,5 procent loon bij. Werknemers met een modaal inkomen zagen hun loon met gemiddeld 3,2 procent stijgen. Boufangacha: “Afgezet tegen de 3,3 procent inflatie, waar de FNV in oktober 2021 van uitging, is dit een realistisch resultaat.”

Koopkracht daalt

Maar de lonen stijgen lang niet zo hard als de huidige inflatie, waardoor de koopkracht van mensen er alsnog op achteruitgaat. Daarom zal de bond het aankomende cao-seizoen een forsere looneis neerleggen.

De vrees dat een hoger loon uiteindelijk zorgt voor hogere inflatie (de loon-prijsspiraal), drukt Boufangacha de kop in. “Er is op dit moment geen enkele aanleiding om een loon-prijsspiraal te vrezen. De contractlonen liggen veel lager dan de inflatie. Bovendien wordt de huidige inflatie veroorzaakt door de hoge energieprijzen, niet door de lonen.”

De vakbeweging merkt dat de sfeer aan de cao-onderhandelingstafel aan het veranderen is. “Waar werkgevers eerder inzetten op het steeds maar goedkoper maken van arbeid groeit nu het besef dat ze hun mensen beter moeten gaan betalen om ze te behouden”, zegt Boufangacha. Dat heeft alles te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn zoveel openstaande vacatures dat werknemers een goede onderhandelingspositie hebben.

Verslaving aan goedkope krachten

Als voorbeeld noemt Boufangacha het Schiphol-akkoord. “Bij Schiphol was altijd sprake van een verslaving aan goedkope krachten”, zegt hij. Neem de bagage-afhandelaars. Schiphol besteedde dat werk uit aan meerdere partijen, die dan met elkaar gingen concurreren op prijs. “Nu ligt er één cao waar alle partijen zich aan moeten houden en het personeel gaat stapsgewijs naar 14 euro per uur.”

Dezelfde kentering ziet hij in publieke sectoren zoals de zorg en het primair-onderwijs. Na jarenlange bezuinigingen wordt er nu weer geld uitgetrokken en worden betere cao's afgesloten. Niet zelden gaat daar wel (het dreigen met) een staking aan vooraf.

Naast hogere lonen zet de vakbond in onderhandelingen sterk in op meer vaste banen. In 43 procent van de afgesloten cao’s zijn afspraken gemaakt over een maximumpercentage flexwerk. De FNV maakte in een op de drie cao’s, afspraken over zeggenschap over werktijden, werkplekken en het recht op onbereikbaarheid. In 58 procent van de cao’s zijn er afspraken over eerder stoppen met werken, dat is meer dan vorig jaar.

