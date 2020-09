FNV verwerpt bezuinigingsplannen KLM: ‘Dit zet de staatssteun op het spel’

Minister Hoekstra van financiën kan vandaag het gevraagde bezuinigingspakket van KLM tegemoet zien, maar het is de KLM-directie niet gelukt daarvoor de steun van alle betrokken vakbonden te krijgen. In elk geval de FNV verwerpt het plan, omdat dat de minst verdienende KLM’ers het hardst raakt.

Er was de directie wel iets aan gelegen de handtekening van alle bonden onder haar plan te krijgen. Als dat niet zou lukken, schreef ze in een laatste poging de bonden te overtuigen, kan dat gevolgen hebben voor de publieke opinie en ‘daarmee de steun van de Nederlandse overheid’. Daarmee trok KLM de FNV niet over de streep.

FNV wijst naar de piloten

Als voorwaarde voor de overheidssteun aan de luchtvaartmaatschappij had Hoekstra gevraagd om een bezuinigingsplan, waarin ‘de sterkste schouders de zwaarste lasten’ dragen. Dat ziet de FNV niet terug in het KLM-plan. Grondmedewerkers, vaak laag betaald, moeten 5 procent eerder beloofde loonsverhoging inleveren en raken ook een deel van hun onregelmatigheidstoeslag kwijt. “Zij moeten disproportioneel veel bijdragen ten opzichte van de grootverdieners”, stelt FNV-bestuurder Jan van den Brink.

Met die laatste opmerking verwijst de FNV met name naar de piloten. Hoekstra had van de KLM gevraagd om iedereen die meer dan drie keer modaal verdient minstens 20 procent te laten inleveren. De KLM vult dat in door ook de piloten de beloofde 5 procent extra loon af te nemen én de winstdeling over 2019 te schrappen. De eindejaarsuitkering wordt twee jaar lang omgezet in extra vrije dagen; mede daardoor hoeft geen enkele piloot te vrezen voor ontslag – anders dan veel grondpersoneel. Die ingrepen sporen in grote lijnen met de wensen van pilotenvakbond VNV.

Volgens FNV’er Van den Brink zet KLM met dit bezuinigingsplan ‘de staatssteun op het spel’. De vakbond gaat nu zijn leden raadplegen over de vraag welke stappen er moeten volgen. Sowieso komen de bond en KLM elkaar weer tegen, omdat voor het doorvoeren van de bezuinigingsmaatregelen de bestaande cao’s moeten worden opengebroken. Van den Brink: “De FNV zal niet akkoord gaan met het openbreken van de cao als dat in strijd is met de eisen vanuit Den Haag.”

