FNV verliest zaak van Picnic na juridisch gestuntel

Gelden er andere regels voor een fysieke supermarkt dan voor een virtuele supermarkt? Dit leek de centrale vraag in de rechtszaak van de FNV tegen Picnic, waarbij de vakbond eiste dat Picnic de supermarktcao zou toepassen. Maar volgens de rechter doet deze discussie helemaal niet ter zake voor de beoordeling van het geschil.

De rechter stelde Picnic in zijn uitspraak grotendeels in het gelijk: de internetsuper hoeft de supermarktcao alleen maar toe te passen voor het bedrijf waarin de online winkel is ondergebracht en waar eigenlijk alleen kantoormedewerkers werken. De andere bv’s van Picnic, waarbinnen de distributiemedewerkers en bezorgers hun werk doen, hoeven de supermarktcao niet toe te passen. Juist om die medewerkers was het de FNV te doen.

Picnic is dus wel degelijk een supermarkt, maar daar heeft de FNV niets aan. De rechter ziet in de cao-tekst geen aanknopingspunten om het begrip ‘werkgever’ breder op te vatten dan puur en alleen het bedrijf dat de winkel exploiteert.

FNV is teleurgesteld

Michiel Muller, mede-oprichter van Picnic, is blij dat nu eindelijk is aangetoond dat Picnic zich gewoon aan de regels houdt. “De FNV is gewoon bezig geweest met moddergooien en stemmingmakerij. Wij betalen onze medewerkers heel goed als je dat vergelijkt met andere partijen in de e-commerce.”

Karin Heynsdijk van de FNV is teleurgesteld. “Het opsplitsen in bv’s kan kennelijk helpen om onder de werkingssfeer van een cao uit te komen. Dat is nogal wat. We moeten gaan kijken wat dit voor andere cao’s betekent.”

De FNV betoogde tijdens de rechtszaak dat de zogeheten werkingssfeer van de supermarktcao van toepassing is op meerdere bedrijven van het Picnic-concern. De cao moet volgens de FNV niet alleen gelden voor de bv die de winkel exploiteert, maar ook voor andere vennootschappen waarvan de activiteiten samenhangen met het uitbaten van een winkel. Immers: als de boodschappen die de klant via de app heeft besteld niet worden verzameld door distributiemedewerkers en niet worden thuisgebracht door de bezorgers, stelt Picnic als online supermarkt niets voor.

Cao voor alle e-commercebedrijven

Maar daarin was de vakbond tijdens de zitting in de Amsterdamse rechtbank allesbehalve overtuigend. De advocaten van de FNV konden de rechter niet goed uitleggen waarom bepaalde bv’s van Picnic wel en andere weer niet als onderdeel van de virtuele winkel moesten worden gezien. Ze verzwakten hun eigen betoog ook nog eens doordat zij een bv in de dagvaarding nog wel onder de werkingssfeer van de cao wilden laten vallen, maar daar tijdens de mondelinge behandeling van de rechtszaak op terugkwamen.

Heynsdijk erkent dat de FNV de zaak beter had moeten doen. “We gaan onze eigen aanpak zeker onder de loep nemen, al weet ik niet of dat tot een andere uitspraak had geleid.” De vakbond gaat de uitspraak bestuderen om te bepalen of zij in hoger beroep gaat. Ook zal de FNV bij het afsluiten en vernieuwen van cao’s op zoek gaan naar een tekst die het onmogelijk maakt om via aparte bv’s binnen een concern onder de werkingssfeer van een cao uit te komen.

Picnic-oprichter Muller is momenteel in gesprek met brancheorganisatie Thuiswinkel.org over een cao voor alle e-commercebedrijven in Nederland. Tot dusver bestaat die nog niet.

