FNV: Overheid moet werknemers beschermen tegen Hema-constructies

Het is chaos in de appgroepen van Hema-medewerkers. “Gaan de winkels morgen nog wel open? Wie wordt onze nieuwe baas? En bestaat het bedrijf straks nog wel?”, citeert Danielle Wiek, bestuurder van vakbond FNV, de online groepsgesprekken.

De onrust onder medewerkers is ontstaan nadat Hema, die al jaren met een torenhoge schuld zit, een schuld van 50 miljoen euro niet kon aflossen. Hema heeft daarop een deal gesloten met zijn schuldeisers: de schuld wordt verminderd, maar alle aandelen gaan naar de belangrijkste schuldeisers.

De vakbond grijpt de situatie aan om politieke actie af te dwingen. “Hema heeft jarenlang geprobeerd een flinke schuld af te betalen met een al even flinke lening. Maar tot nu toe heeft het bedrijf zelf daar weinig aan gehad, het zijn de schuldeisers die ieder jaar veel hebben verdiend aan de hoge rente die aan zo’n lening kleeft”, zegt Wiek. “En die rente moet verplicht worden betaald.”

En dat is met de nieuwe deal niet opgelost, zegt ze. “Nu dwingen de schuldeisers die niet bij de deal betrokken zijn, nog steeds een gegarandeerd rentepercentage af. Tegelijkertijd wordt er ook weer een nieuwe lening uitgegeven. Op die manier worden bedrijven gebruikt als geldautomaat.”

Volgens Wiek is het Hema-personeel er al jaren de dupe van. “Om die rente te kunnen ophoesten, wordt het bedrijf uitgehold en het personeel gekort.” Als voorbeeld noemt ze de nieuwe cao die een jaar geleden door andere vakbonden werd gesloten. “Daarin staat dat nieuwe medewerkers sinds juli vorig jaar tot 25 procent minder loon krijgen.”

FNV wil, om de situatie van werknemers te verbeteren, dat dit soort constructies ontmoedigd en beperkt wordt. “Dat kan door strengere afspraken te maken over de balans tussen de hoogte van een lening en rente én het vermogen.” Dat helpt niet alleen de Hema, denkt de vakbond: “Eerder zagen we dezelfde problemen al bij V&D en er zijn nog veel meer bedrijven die via deze schimmige constructie werken.”

De bond hoopt dat Hema toe gaat naar een meer klassiek model van bedrijfsvoering, waarbij de eigenaren een deel van de winst krijgen, nadat de vaste kosten en het personeel zijn betaald. “Zo werkt het ook bij de groenteboer en de bakker om de hoek. Een bedrijf is hierdoor beter in staat om medewerkers een fatsoenlijk loon te betalen”, zegt de bestuurder.

Of er banen in gevaar zijn, is nog onduidelijk. “Alles ligt in handen van de toekomstige eigenaren. En of de schuldeisers de keten in één geheel of in delen gaan verkopen.”

Lees ook:

Hema heeft nu minder kopzorgen en kan naar de toekomst kijken

Hema is een nieuwe weg ingeslagen en investeerder Marcel Boekhoorn blijft achter op het kruispunt. Zijn langetermijnstrategie voor wat hij – nog altijd – Nederlands mooiste en meest iconische winkelketen noemt, heeft twee jaar geduurd.

Hema krijgt nieuwe eigenaar (en bedankt de oude: Marcel Boekhoorn)

Winkelketen Hema krijgt een nieuwe eigenaar, maar het is nog niet duidelijk wie dat is. De rol van de huidige eigenaar, zakenman Marcel Boekhoorn die Hema in 2018 kocht, lijkt uitgespeeld.